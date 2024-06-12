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紡織股王新董座王樹文認為「這」是儒鴻下一階段的挑戰

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
儒鴻新任董事長王樹文。記者嚴雅芳/攝影
儒鴻新任董事長王樹文。記者嚴雅芳/攝影

儒鴻（1476）董事長洪鎮海12日正式退休，紡織股王進入下一個新世代。新任董事長王樹文表示，儒鴻不變的是創新、誠信經營。而接下來的挑戰是如何應用新科技，尤其是AI的部分，從設計、生產到營運管理，但這會是長期規劃，而非一蹴可幾。

王樹文表示，新的董事成員學經歷背景很強，不僅有七位博士，其中還有AI專家，橫跨電機工程、材料工程及化學工程的跨領域學位的曲建仲博士。相信未來會對儒鴻在新科技的應用上有所助力，可加速公司在AI應用上的進展。

AI應用在紡織上，首先可以從製程的改善開始，從大數據開始做分析，王樹文表示，儒鴻已經在進行的包括瑕疵辨識，做品質檢驗（QC）的時候，以前都要靠人力，驗布的過程中很耗眼力，與其透過人工還不如科技辨識來的有效率。

在設計方面，則可以透過生成式AI，王樹文說，早期都是餵資料，從公司過去的資料庫歸納出一些邏輯，替產品做優化，未來則可以透過生成式人工智慧把文字、圖片、影像、影片等素材，做產品的創新設計，雖然現在還不是很成熟，但相信未來的發展會走到這一步。

王樹文也說，儒鴻創辦人洪董事長已經打了很好的基礎，整個團隊會延續他創新以及誠信經營的精神。未來的紡織業不完全是靠量，更重要的是質，功能性又具有設計感的產品就是趨勢。

AI 儒鴻

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