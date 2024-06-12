LINE Pay 攜手電商打618促銷 結合實體商店發點數紅包

迎接夏日出遊、消費旺季，LINE Pay持續提供各式消費回饋，即日起攜手逾70家星級飯店、米其林指南推介餐廳、特色美食或得獎咖啡等店家，用戶消費滿額就送紅包抽LINE POINTS再贈優惠券，最高可抽999點。LINE Pay跟進年中消費大檔618購物節，用LINE Pay結帳，於指定電商滿額最高可享LINE POINTS 300點，IKEA線上購物滿額現折270元

國旅熱潮持續加溫，LINE Pay攜手逾20間精選星級飯店及米其林指南推介餐廳，首筆消費滿額3,500元，就送紅包ㄧ個最高可抽LINE POINTS 999點，再贈250優惠券一張，可於下次消費時折抵；LINE Pay集結逾50間精選店家包括點水樓、小小樹食、雙月食品、曙光居、路人咖啡等人氣餐廳，每月首筆消費滿50元就送紅包ㄧ個，最高可抽LINE POINTS 99點，再贈85折優惠券一張。

看好電商618購物節即將到來，LINE Pay也攜手人氣電商、品牌推出滿額贈、優惠券現折回饋。6月14日至6月18日止，於4大人氣電商PChome線上購物、博客來、樂天市場、誠品線上，使用LINE Pay消費結帳，單筆滿2,000元，享LINE POINTS 60點回饋，若累計2筆且2筆交易皆滿2,000元，再享240點回饋，等同最高可獲300點，即日起至6月18日止，於coupang酷澎購買火箭速配商品，單筆交易滿1,600元，享LINE POINTS 100點回饋。

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