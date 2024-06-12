618開打 PChome 24h 購物看消費密碼 AI 是關鍵
電商618活動進入正檔期，各業者積極促銷，網路家庭（8044）旗下PChome 24h指出，根據行政院國發會最新報告指出，民間消費全年可望上看新台幣12兆元，儘管面臨電價上漲及通膨壓力，但零售業、餐飲業維持暢旺，加上消費者出國旅遊熱潮延續，顯見民間消費持續熱絡。PChome 24h購物「618年中慶」暖慶開跑至今，買氣已較上個月成長超過15％。
PChome 24h也公布2024上半年的四大消費趨勢洞察：「AI科技、省錢省電、運動休閒、健康飲食」。瞄準四大消費關鍵密碼，PChome 24h購物「618年中慶」倒數一週，即日起至6月18日集結AI科技夯品、日用囤貨、節能家電、戶外休閒、旅遊票券、美妝保養及健康飲食等眾多品類持續推動促銷。
PChome 24h購物站上銷售數據，AI筆電於2023年底上市，截至今年第1季，AI筆電銷量已成長超過九倍，占總筆電銷量逾10%，顯示不少消費者已搶先入手成為AI筆電先驅者。AI手機方面，今年iPhone 16系列是否導入生成式AI將是市場注目焦點，資策會MIC也預估中階款手機將在2025年擴大導入AI功能，屆時出貨量將大幅提升，預計滲透率將從2024年10.6％提高至2027年42％。
PChome 24h購物觀察市場新品趨勢，年初至今除了SAMSUNG、Google接力推出AI話題手機之外，其他Android手機品牌如SONY、ASUS、OPPO也逐步將AI技術導入手機功能。目前讓消費者最有感的三大AI手機功能，包括即時雙向翻譯、語音筆記整理、照片修圖與優化。
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