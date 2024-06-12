遠雄航空自由貿易港區獲國際航空運輸協會(IATA)醫藥品冷鏈運輸國際認證(CEIV Pharma)，為臺灣首家取得，亦為台灣唯一獲此殊榮之航空貨物集散站。

遠雄港表示，因應全球冷鏈空運物流發展趨勢，自 2019 年起，桃園國際機場公司帶領機場貨運社群，成為全球第 15 個與 IATA 合作的機場貨運社群，協助國際航空與航空關聯產業相關業者相繼取得國際認證，爭取日趨成長的跨境冷鏈物流商機，暨國際航空公司取得認證後，遠雄航空自由貿易港區可望將桃園國際機場的冷鏈服務供應鏈，鏈結得更加全面，促使空運、倉儲得共榮共好，共同爭取更大的冷鏈商機。

遠雄航空自由貿易港區自 2019 年起，在桃園國際機場的大力協助下，參與IATA 辦理之人員培訓課程，並同步成立專案小組，運用所學將 IATA 為使參與藥品運輸相關關係人皆得滿足貨物安全性，所建立之全球一致性溫度控制指南

(Temperature Control Regulation, TCR)，融入遠雄航空自由貿易港區醫藥冷鏈進口貨物操作之標準作業程序，並針對各作業環節節點訂定審核機制與關鍵績效指標(KPI)，掌握醫藥貨品作業之實效性與安全性。

此外，專業冷鏈倉儲應具備完善之環境，遠雄航空自由貿易港區爰將嶄新冷鏈物流倉列為園區二期重要開發項目，專案小組自建築物功能發想規劃初期開始，即將進口醫藥貨品存儲之規範與其需求通盤納入考量，醫藥品由地勤托運人員送抵冷鏈物流倉後，作業全程皆為溫控環境，且針對醫藥品亦劃設專用場域，共有七庫區外加一具備貨車對接門封之放行區，庫區溫層涵蓋冷凍、冷藏及恆溫等多溫層的配置，約莫 2,800 坪的專區可供進口醫藥品獨立存儲並進行物流作業，滿足各類型醫藥品之需求。

遠雄航空自由貿易港區冷鏈物流倉進口貨棧於 2024 年 3 月 1 日正式營運，於 5 月 28、29 日進行 IATA 實地稽核驗證，經過獨立驗證員實地走訪醫藥品專區，對專區軟硬體與作業人員實體物流操作進行勘查外，亦逐項針對醫藥品作業流程與標準作業流程進行嚴格審核，無論是在建築物硬體、品質管理、風險管理及作業程序的訂定皆有完備規劃，在認證過程中亦深獲 IATA 獨立稽核員肯定，並在 6 月 11 日正式取得 IATA CEIV Pharma 認證。

遠雄港進一步指出，透過認證取得，遠雄航空自由貿易港區已然為國際認可之醫藥冷鏈倉儲經營者，也為台灣冷鏈倉儲服務的領導者，未來將持續秉持「堅持專業，不斷超越」的理念，結合「做到最好，追求第一」追求高品質的決心，致力成為空運醫藥品貨主安全、可靠、高穩定度及時效掌握的最佳首選，遠雄航空自由貿易港區亦有信心能協助桃園航空貨運園區建立完善之冷鏈服務供應鏈，使臺灣的冷鏈倉儲業務得以接軌國際，讓世界看見臺灣亦使之成為全球醫藥冷鏈服務的堅強戰友。 遠雄航空自由貿易港區冷鏈物流倉進口貨棧於 2024 年 3 月 1 日正式營運，

於 5 月 28、29 日進行 IATA 實地稽核驗證，在認證過程中亦深獲 IATA 獨立稽核員肯定，

並在 6 月 11 日正式取得 IATA CEIV Pharma 認證。圖/業者提供 遠雄航空自由貿易港區冷鏈物流倉進口貨棧於 2024 年 3 月 1 日正式營運，於 5 月 28、29 日進行 IATA 實地稽核驗證。圖/業者提供 「遠雄航空自由貿易港區」獲 IATA CEIV Pharma 醫藥冷鏈運輸國際認證。業者提供 遠雄航空自由貿易港區冷鏈物流倉進口貨棧於 2024 年 3 月 1 日正式營運，於 5 月 28、29 日進行 IATA 實地稽核驗證。業者提供

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