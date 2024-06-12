一殯將開拆交易量卻大減逾45% 專家：大利多引爆屋主閉鎖期

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經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
近一甲子歷史的臺北市第一殯儀館，將在13日正式啟動拆除作業；惟據實價登錄網資料顯示，2021年至今，一殯周邊房價已大漲逾一成，惟交易量急凍、較三年前大減逾45%。圖/住商機構提供
近一甲子歷史的臺北市第一殯儀館，將在13日正式啟動拆除作業；惟據實價登錄網資料顯示，2021年至今，一殯周邊房價已大漲逾一成，惟交易量急凍、較三年前大減逾45%。圖/住商機構提供

近一甲子歷史的臺北市第一殯儀館，將在13日正式啟動拆除作業；惟據實價登錄網資料顯示，2021年至今，一殯周邊房價已大漲逾一成，惟交易量急凍、較三年前大減逾45%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，一殯周邊房市過去長期低迷，如今隨著嫌惡設施拆遷，房價已截然不同，在地民眾大多將資產緊抱，等待利多釋出後的房價起漲。

住商機構根據台北地政雲，盤點一殯周邊500公尺的住宅用大樓、華廈以及公寓平均房價，該區域在2021年前五月時，平均每坪成交均價約68.9萬元，交易量約有274筆交易。

不過今年前五月僅交易量僅150筆交易，年減幅高達45.3%，但平均每坪成交價達76.9萬元，房價漲幅達11.7%。

住商不動產松江民生加盟店店東歐政和分析，一殯周邊多為公寓物件，屋齡偏高，過去每坪成交行情約5~6字頭，雖說周邊有捷運行天宮站等機能，且位處北市蛋黃區，但受限嫌惡建築等因素，房價長期凍漲。

歐政和指出，近年北市府釋出拆遷利多，讓周邊每坪成交均價已來到7字頭，但交易量進入寒流，主要是在地看好一殯轉移後、未來房價的表現房價，因此除非賣方有緊急需求，否則大多會持有手中資產。

據實價登錄網資料顯示，2021年至今，一殯周邊房價已大漲逾一成，惟交易量急凍、較三年前大減逾45%。圖/住商機構提供
據實價登錄網資料顯示，2021年至今，一殯周邊房價已大漲逾一成，惟交易量急凍、較三年前大減逾45%。圖/住商機構提供

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