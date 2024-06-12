快訊

禁奢令啟動！貴婦奈奈男友父黃立雄不得搭小黃高鐵 民檢舉可領百萬

AI、半導體當道 高分數學生入技職是科技大廠保證班？

王義川變「王膝知」立委路斷？綠營：膝蓋想就知不可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房市發燒建商搶地 首季土地交易翻倍成長

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
總計今年前五月上市櫃法人土地市場易已逾400億元，較去年同期翻倍成長。示意圖／信義全球資產公司提供
總計今年前五月上市櫃法人土地市場易已逾400億元，較去年同期翻倍成長。示意圖／信義全球資產公司提供

信義全球資產指出，住宅市場發燒，建商購地推案信心度增強，總計今年前5月上市櫃法人土地市場交易已破400億元，較去年同期翻倍成長，建商前進六都積極搶地，又以新北市交易最旺。

據信義全球資產統計，今年1至5月上市櫃法人於全台共砸下455億元購置土地及地上權，較去年同期漲幅達121%。

信義全球資產總經理林三智分析，去年土地市場瀰漫觀望氣氛，全年交易量僅569億元，對比今年前五月土地交易已達2023全年近八成交易量，顯見建商購地信心度持續回升，又以亞昕出手最為積極，今年已投資42億元於新北、台中購地。

觀察土地交易活動分布，最熱區由新北市拿下，累計交易達102億元，包括亞昕、愛山林、國泰、炎洲等建商，於林口、新莊、泰山等都有獵地足跡。

交易量第二名縣市為台北市，累計交易規模為85億元；第三名為台中市，累計交易規模為74億元。

林三智指出，指標建商鎖定重點重劃區積極覓地，華固建設就重金插旗台北、台中重劃區土地，以18億元布局北士科園區745坪土地，再加碼11億元買進台中14期重劃區千坪土地。

此外，隨著AI、半導體等科技產業急速成長，企業購地自建企業總部、產業園區需求增加，成為另一股土地市場交易動能，包括緯創資通及緯穎科技近期就以共20.84億元權利金取得潭美段五小段4,406坪土地地上權。

觀察今年建商購地可歸納出三項交易趨勢：

一、市區土地稀缺，資金實力雄厚的開發商，持續進場評估精華地段具改建增值潛力的商業大樓、透天店面。

二、看好辦公市場成長，建商積極尋覓可開發辦公大樓的商業土地。

三、看好AI半導體指標企業進駐帶動區域人口紅利、推升購屋需求，建商逐科技園區、產業聚落布局土地成顯學。

2024年1月至5月上市櫃法人於全台購置土地及地上權累計交易量達455億元。資料來源：信義全球資產
2024年1月至5月上市櫃法人於全台購置土地及地上權累計交易量達455億元。資料來源：信義全球資產

建商 重劃區

延伸閱讀

社福機構受贈地 有條件免稅

男租南投河川地供亂倒營建廢土 連同7交通業者送辦

房屋稅條例子法解析

一棟將完工大樓疑因遮蔽富士山美景 建商申請作廢

相關新聞

一殯將開拆交易量卻大減逾45% 專家：大利多引爆屋主閉鎖期

近一甲子歷史的臺北市第一殯儀館，將在13日正式啟動拆除作業；惟據實價登錄網資料顯示，2021年至今，一殯周邊房價已大漲逾...

房市發燒建商搶地 首季土地交易翻倍成長

信義全球資產指出，住宅市場發燒，建商購地推案信心度增強，總計今年前5月上市櫃法人土地市場交易已破400億元，較去年同期翻...

北市一殯開拆！周邊房屋交易量跌45.3% 殯葬業遷不走

在地一甲子的台北市第一殯儀館今開拆，走入歷史。當地房價與3年前相比上漲11.7%，但交易量跌了45.3%，不少屋主、地主...

新興股東會／通過配發0.75元股利 董座：看好紅海危機需求持續吃緊

新興航運（2605）董事長許積皋認為，受到紅海危機油輪及海岬型的需求持續吃緊，對於今年的展望是樂觀。

儒鴻股東會／洪鎮海：新團隊比我領軍時更強 股東放100個心

儒鴻（1476）12日舉辦股東會，會中通過去年財報與盈餘分配案，並完成董事改選。洪鎮海因預計在6月退休，已不在新出爐董事...

一殯將拆除！房市赫見急凍 房仲曝住戶想法

近一甲子歷史的台北市第一殯儀館，將於13日啟動拆除作業。住商機構觀察周邊交易指出，一殯2021以年來房價已大漲逾一成，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。