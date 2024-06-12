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卜蜂食品喜獲國際肯定 2024年獲得多項大獎殊榮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

卜蜂食品長期以來，致力於產品創新、食安把關和消費者關懷的卜蜂食品。在2024年，獲得國內外多項評鑑的大獎肯定，展現了卜蜂食品在產品研發與風味創新領域的卓越實力表現。

在擁有食品界米其林之稱的「國際風味與品質評鑑所」（International Taste Institute, 簡稱ITI）的2024年評鑑中，卜蜂（1215）同時以「原味雞肉鬆」、「醃漬川椒雞柳條」、「泰式打拋雞」、「經典義式脆皮雞腿排」等四款產品，分別榮獲最高榮譽的三星、二星與一星獎章，這也是ITI評鑑中對產品風味和品質的最高肯定。

ITI的評審團由200多名來自各國的專業廚師和飲品專家組成，評選過程採用盲測形式，對產品的味覺、香氣、質地等進行嚴格評估。此次評鑑中，卜蜂在相關品項的獲獎，代表產品在風味、質地和創新方面，均有傑出表現。

同時，每年由經濟部工業局主辦的新味食潮評選活動，旨在推動食品產業的創新，強調產品的潔淨高值、設計體驗和便利永續等新價值方向。卜蜂繼2023年以「輕之湖鹽-雞胸肉」一品榮獲入選「新味食潮獎」，2024年再度以獲得消費市場高度評價的「脆皮德式豬腳」取得殊榮。

此外，卜蜂在銀髮友善食品的領域也取得重要成就！由經濟部工業局認證頒發的「銀髮友善標章」，旨在認證適合銀髮族食用的食品，強調食品的營養均衡、易於咀嚼和吞嚥等特點，為銀髮族提供安全健康的飲食選擇。今年度，卜蜂同時以「原味雞肉鬆」、「法式香草-雞胸肉」兩款產品，獲得銀髮友善標章的認證。

身為跨國企業的卜蜂食品，擁有更多與其他國家交流經驗的機會。對於榮獲2024國內外諸多獎項的肯定，卜蜂公司表示，相當感謝相關單位的獎項肯定，這也是卜蜂對消費者市場的一份責任。未來卜蜂也將投入更多人力在產品研發、品質控管環節，並藉由自家檢驗室每天進行檢驗和官能品評，透過食安把關，確保到消費端的產品讓人放心。

卜蜂 消費

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