北市一殯開拆！周邊房屋交易量跌45.3% 殯葬業遷不走

在地一甲子的台北市第一殯儀館今開拆，走入歷史。當地房價與3年前相比上漲11.7%，但交易量跌了45.3%，不少屋主、地主將資產抱緊，等待利多釋出後房價飛漲。不過周遭殯葬業林立，業者坦言走不開，殯葬業屬於特許行業，二殯旁無空間、其他地方不能設立，若要合法經營，就是在原址辦公接二殯業務。

殯葬業者私下說，殯葬業屬特許行業，全台北市除了二殯周邊少部分區域被規畫殯葬特區外，就是一殯原址附近，目前沒有任何地方能夠遷移，加上業者都是合法登記營業，至少50家起跳，不會有同行遷走，二殯旁都是住宅區、離學校太近，殯葬業無法安身。

該殯葬業者坦言，不是不想移，而是移不走，當初市府規畫拆除一殯就沒先想好配套措施，未來業務就是雙邊往返，或是營業登記地址在一殯旁，但還是會在二殯租個辦公室接業務，再回到一殯辦公。

殯葬業者表示，蔣市府還沒決定一殯未來規畫，他建議可以蓋大樓，讓原本散布在一殯周遭的殯葬業者，可以集中在裡頭，也不會有大體進出、舉辦法會的狀況，在不影響在地居民的情況下，也許是最好的規畫。

住商不動產執行總監徐佳馨說，一殯周邊500公尺的住宅用大樓、華廈以及公寓平均房價，該區域在2021年1月至5月，平均房價約68.9萬元，共計有274筆交易、2024年1月至5月僅150筆交易，交易量下降45.3%，但平均房價漲至每坪76.9萬元，漲幅達11.7%。

住商不動產分析，一殯周邊多為公寓物件，屋齡偏高，過去成交行情約每坪5至6字頭，雖說周邊有捷運行天宮站等機能，且位處北市蛋黃區，受限嫌惡建築等因素，房價長期凍漲。近年市府釋出拆遷利多，房價平均每坪7字頭，如今是交易量進入寒流，主要是在地看好一殯轉移後房價，除非有緊急用途，否則大多會將手中資產牢牢把握住，等待利多釋出。

至於一殯周遭的殯葬業者該何去何從？徐佳馨認為，最後也許能用都市計畫、都更改建方式處理，需要時間調整，但至少一殯拆除後，不會有大體、法會，生活品質可以從過去的30分變成65分。

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