快訊

禁奢令啟動！貴婦奈奈男友父黃立雄不得搭小黃高鐵 民檢舉可領百萬

AI、半導體當道 高分數學生入技職是科技大廠保證班？

王義川變「王膝知」立委路斷？綠營：膝蓋想就知不可能

儒鴻洪鎮海退休交棒：絕不後悔

中央社／ 台北12日電

紡織股王儒鴻今天舉行股東常會並改選董事，董事長洪鎮海確定退出董事會，退休交棒。面對媒體追問退休後是否會放不下，洪鎮海表示，台積電創辦人張忠謀退休時，當時股價200多元，如今股價已來到800多元，這樣重要公司都可以交棒，他自己有什麼不能退，「絕不後悔」。

洪鎮海表示，他從創辦儒鴻至今已服務滿47年，生命一半以上都在這邊，成衣業算是流行時尚產業，年紀到了就要退休，才能有新的想法，現在儒鴻交給年輕世代，幹勁和能力都比他這一代更好，有什麼好不放心。

洪鎮海笑說，儒鴻這屆總共選出13席董事（含獨董），裡頭就有7名博士，他自認不自量力，所以趕快落跑。

儒鴻今天改選，總共選出8席董事、5席獨董，最新董事當選名單包括儒鴻副董事長王樹文；現任儒鴻副總經理、洪鎮海長子洪瑞廷；現任儒鴻總經理陳坤鎕；集盛總經理蘇百煌；知識力科技董事長曲建仲；毅遠投資法人代表謝國松，以及貝昱公司和欣忻公司。

5席獨董新當選人包括輔大織品服裝系副教授尤政平、正元會計師事務所執業會計師劉乃銘、經濟部工業局產業升級創新平台計畫審查委員賴秋君、自然美生物科技董事石天威，和台灣創意經濟促進會理事陳曉開。

股東會後，儒鴻將緊接召開新任董事會，預料推舉王樹文成為儒鴻新任董事長。

儒鴻 洪鎮海 董事長

延伸閱讀

儒鴻上調營運展望 估年底前單月營收皆逾30億元

挑戰傳奇歌后的一生！陳妍希「化身鄧麗君」演技爆發 造型粉絲全傻眼：一點都不像

照片瘋傳！陳曉「剃光頭」走紅毯 網狂讚：史上最帥

傳承意味濃！儒鴻法說會四主管同台 洪鎮海：這次法說會或許是我最後一次

相關新聞

一殯將開拆交易量卻大減逾45% 專家：大利多引爆屋主閉鎖期

近一甲子歷史的臺北市第一殯儀館，將在13日正式啟動拆除作業；惟據實價登錄網資料顯示，2021年至今，一殯周邊房價已大漲逾...

房市發燒建商搶地 首季土地交易翻倍成長

信義全球資產指出，住宅市場發燒，建商購地推案信心度增強，總計今年前5月上市櫃法人土地市場交易已破400億元，較去年同期翻...

北市一殯開拆！周邊房屋交易量跌45.3% 殯葬業遷不走

在地一甲子的台北市第一殯儀館今開拆，走入歷史。當地房價與3年前相比上漲11.7%，但交易量跌了45.3%，不少屋主、地主...

新興股東會／通過配發0.75元股利 董座：看好紅海危機需求持續吃緊

新興航運（2605）董事長許積皋認為，受到紅海危機油輪及海岬型的需求持續吃緊，對於今年的展望是樂觀。

儒鴻股東會／洪鎮海：新團隊比我領軍時更強 股東放100個心

儒鴻（1476）12日舉辦股東會，會中通過去年財報與盈餘分配案，並完成董事改選。洪鎮海因預計在6月退休，已不在新出爐董事...

一殯將拆除！房市赫見急凍 房仲曝住戶想法

近一甲子歷史的台北市第一殯儀館，將於13日啟動拆除作業。住商機構觀察周邊交易指出，一殯2021以年來房價已大漲逾一成，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。