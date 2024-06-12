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儒鴻上調營運展望 估年底前單月營收皆逾30億元

中央社／ 台北12日電

紡織股王儒鴻今天舉行股東常會，董事長洪鎮海樂觀看待後續營運，表示到今年底，公司單月營收都可達到「3字頭」（營收新台幣30億元以上）。

上月底法說會中，洪鎮海說，除了9月換季，儒鴻年底前單月營收都有機會達到30億元以上高水準。短短半個月，洪鎮海看法更加篤定樂觀，今天順勢上修展望，他表示，好幾個品牌客戶都在追貨，「現在連9月也沒問題了」。

儒鴻5月營收33.25億元，年增27.82%，月增15.88%，創下2022年9月以來新高。

洪鎮海表示，去年是儒鴻的營運谷底，今年回升趨勢明顯，尤其儒鴻近幾年積極耕耘新客戶，包含瑜珈、機能品牌在內，有6家新增客戶成長快速，統稱為6個「小巨人」，表現比預期還好。

另外儒鴻這幾年積極擴建印尼新廠，1期廠2023年底已經全能生產，每月成衣產能約100萬件；2期廠產能預計9月可以全廠開出，洪鎮海預告，儒鴻印尼新廠今年第4季可望轉虧為盈，開始為公司提供獲利挹注。

去年因疫後市場庫存調整，儒鴻營運陷低潮，全年稅後純益51.76億元，比2022年縮水23.7%，換算每股純益18.87元，今天股東會通過每股配發現金股利13.5元，換算股利配發率71.5%。

儒鴻 洪鎮海 營收

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