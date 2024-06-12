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中鋼攻精緻鋼品 供應電動車商首年訂單上看4500噸

中央社／ 台北12日電

中鋼積極搶進精緻鋼品市場，今天宣布成功開發電動車馬達用極薄板電磁鋼產品，與常規產品相比，厚度減薄20%、強度提升5%，現已通過客戶驗證及正式供料給國際知名車廠，估計1年訂單量上看4500公噸。

中鋼指出，電動車具節能減碳的環保優勢，成為交通運輸減排二氧化碳的重要對策，在各國政策扶持下，世界各大車廠及新創車廠紛紛投入電動車研發與生產。

中鋼表示，為強化公司競爭力，近期成功開發厚度僅0.22mm的極薄高強度低鐵損電磁鋼，相較於目前已量產的電動車馬達用電磁鋼，其厚度0.35mm至0.25mm之間，新開發電磁鋼厚度更薄，有助提升馬達能源效率。

中鋼進一步指出，新品已通過客戶驗證及正式供料給國際知名車廠，一年訂單量上看4500公噸。

中鋼強調，開發具高技術含量、高附加價值及高產業效益的精緻鋼品，為中鋼十大經營發展策略之一。近期開發的電磁鋼，屬精緻鋼品項目中的超能效電磁鋼，並搭配中鋼研發的自黏塗料，預計導入次世代電動車款。

展望未來，中鋼表示，隨著全球電動車需求與產量迅速增長，除了持續優化製造，以降低成本及提升供應產能之外，也投入開發性能更優異的新產品，同時也將持續與國內外車廠、馬達電機廠進行EVI（EarlyVendor involvement，早期供應廠參與）協同研發與產品認證，以拓展更多供料機會。

中鋼 鋼品 電動車

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