儒鴻股東會／洪鎮海：新團隊比我領軍時更強 股東放100個心

儒鴻（1476）12日舉辦股東會，會中通過去年財報與盈餘分配案，並完成董事改選。洪鎮海因預計在6月退休，已不在新出爐董事名單中。不過，他說，「新團隊比我領軍時更強，請股東放一百個心」。而股東會後，儒鴻也順利選出下一屆董事長，由副董事長王樹文升任。

儒鴻董事當選名單出爐，續任有王樹文、陳坤鎕、謝國松、欣忻有限公司；新增洪瑞廷、蘇百煌、曲建仲、貝昱有限公司。獨董包括尤政平、劉乃銘、賴秋君續任，陳曉開與石天威新任。

其中，洪鎮海之子洪瑞廷首次出任儒鴻董事，據悉，儒鴻三位創辦人的二代目前皆已在董事會中。洪鎮海說，他們的幹勁與努力比我們這一代更勝一籌，不僅有研究的精神，做事也有魄力。

他也感性提到，「我在儒鴻工作已滿47年，生命有一半以上是在這裡度過，當初出社會僅在染整廠工作兩年，之後就創立儒鴻。」他認為，儒鴻成功的兩大關鍵因素，一是日本當時面臨產業結構的改變，將技術移轉到台灣。二是儒鴻成功開發出針織布彈性布料，進而打入 NIKE、adidas 等國際運動品牌供應鏈。

談到紡織景氣，他認為，今年比去年景氣好一點，但這一波需求並非全面性的，而是對的產品，亦即有新鮮感、設計感的產品，需求回來了。如果是一成不變、標準化的產品還是一樣不好。而這樣的趨勢可能會延續三年。

此外，相較四、五年前訂單能見度可以長達一年，品牌商甚至排定三年計畫，現在的能見度縮短至半年，主要是整個景氣循環與變化，品牌商也難以掌握。不過，從另一個角度看，訂單能見度縮短雖然做起來較辛苦，但也比較不會有風險。

洪鎮海也提到，5月下旬的法說會上曾說，9月可能是下半年單月營收看不到3字頭（30億元）的月份，但從目前接單來看，9月要到30億元以上也沒問題。目前市場開始出現追貨的氛圍，尤其是好的品牌。

在新產能方面，儒鴻印尼成衣廠兩期規劃月產能200萬件，第一期100萬件已於2023年底完成，今年逐步建置第二期產線，並預估於9月達到滿載，預期第4季將可轉虧為盈。

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