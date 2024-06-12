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瓦城持續展店拚業績 漢來商務宴客事業成長

中央社／ 台北12日電

受惠母親節檔期，瓦城、漢來美食5月及累計營收雙創歷年同期新高；乾杯今年將開設英國首店，已關閉中國5家據點，持續汰弱留強；雲品振興花蓮，向台泥花蓮廠租賃資產將用於拓展餐飲業務。

瓦城泰統集團5月營收新台幣5.08億元，年成長8.81%；累計前5月營收24.96億元，年成長4.53%，單月營收及累計營收雙創歷年同期新高紀錄。

瓦城集團宣布，繼去年12月推出泰式炒河粉品牌「BO BO」後，今年5月底推出新品牌「SHANNSHANN（香香）」，首店瞄準台北信義區，主打新台灣料理，集團旗下品脾也陸續展店，推動集團下半年穩健成長。

漢來美食5月營收4.44億元，受惠南北據點挹注，單月營收創同期新高，月增15%、年增16%，累計前5月營收25.1億元，年成長約23%，累計營收也為同期新高。

漢來美食指出，受惠母親節聚餐效應，漢來美食旗下各店營收較去年同期成長超過1成，南北宴會廳婚宴訂席需求則明顯增加。台北漢來宴會廳整體營收達成率估110%，其中以6月初的2024台北國際電腦展（COMPUTEX）展期會議及訂席表現亮眼，各科技大廠也搶訂年底尾牙及明年春酒場地。

另外，高雄漢來本館與巨蛋宴會廳6月整體業績較去年成長近兩成，其中商務宴客比例增加，又適逢畢業季，謝師宴訂席桌數高出一倍。

乾杯集團5月自結合併營收3.75億元，年減3.98%，前5月累計合併營收18.7億元，年減5.8%，皆寫同期次高。5月受惠母親節帶動聚餐需求，以及外販業績提升5成加持下，台灣事業營收維持成長態勢，而中國大陸事業在節慶帶動下收斂衰退幅度，共寫集團合併營收次高表現。

乾杯指出，今年在外販事業發展推動積極，前5月業績平均年增達5成，6月擴大業務，新增肉品精修業務，預期加工業績提升5成。

乾杯集團表示，2024年展店將集中於下半年開幕，包括台灣6家及英國首間分店；中國大陸事業持續汰弱留強，今年已關閉5家分店，集團店鋪數共68家，台灣51家、中國大陸17家。

雲品國際5月合併營收1.55億元，年減9.03%，累計前5月營收10.55億元，年增10.52%，創下歷年同期新高紀錄。

展望後市，雲品看好，6月有多檔國際型大型展覽，直飛航班陸續增班，來台觀光人數將有望增加，雲品今年將有3處委託經營據點即將營運，可望維持穩健的業績動能。

為振興花蓮震後經濟復甦，並看好下半年的宜花東觀光旅遊發展，雲品國際向台灣水泥花蓮廠租賃花蓮市不動產使用權資產，土地面積約287.98坪，用於拓展未來於花蓮的餐飲業務。

漢來美食 營收

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