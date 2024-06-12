一殯將拆除！房市赫見急凍 房仲曝住戶想法

近一甲子歷史的台北市第一殯儀館，將於13日啟動拆除作業。住商機構觀察周邊交易指出，一殯2021以年來房價已大漲逾一成，不過交易量卻是急凍。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，一殯周邊房市過去長期低迷，如今隨著嫌惡設施拆遷，房價已截然不同，在地民眾大多緊抱資產，等待利多釋出後的房價起漲。

住商機構根據台北地政雲，盤點一殯周邊500公尺住宅大樓、華廈以及公寓平均房價，該區域在2021年1~5月時，平均房價約68.9萬元，共計有274筆交易。

今年1~5月僅累計150筆交易，交易量減幅高達45%，但平均房價漲至每坪76.9萬元，房價漲幅達11.7%。

住商不動產松江民生加盟店店東歐政和分析，一殯周邊多為公寓物件，屋齡偏高，過去成交行情約每坪5~6字頭，雖說周邊有捷運行天宮站等機能，且位處北市蛋黃區，受限嫌惡建築等因素，房價長期凍漲。

惟近年市府釋出拆遷利多，房價平均已來到每坪7字頭，且有別於過去是房價急凍，如今交易量進入寒流，主要是在地人看好一殯轉移後房價，除非有緊急用途，否則大多會將手中資產牢牢把握住。

賴志昶分析，一殯至今有近一甲子時間，過去年代周遭較少住家，但隨著時間推移，已成為北市鬧區之一，且在台北捷運行天宮站的加持之下，近期周邊不少都更新案再起，適逢一殯遷移議題，房價也已今非昔比。待一殯拆除後，傳出未來以長照、醫療為主要用途，惟提醒民眾若打算投資、置產，需待市府規劃正式定案。 台北市第一殯儀館周邊房價、交易量變化。表／住商機構提供

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