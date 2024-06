美國最紅腦科學 邀民眾12日到台北101一起放空Reset

「放空」對忙碌的上班族是可思而不可得的奢侈品,不少上班族甚至已經忙到不知如何放空,比劃比畫Be Fine Art Gallery主辦的《2024台灣藝術永續展—親愛的世界,我能為妳做甚麼?》,邀請上班族等民眾12日一起到台北101大樓1樓一起放空10分鐘,讓大腦Reset。

台北 101 辦公大樓1樓近期舉辦《2024台灣藝術永續展—親愛的世界,我能為妳做甚麼?》藝術展,策展人戴可君高度關注各種社會議題,除本次主題緊地球永續議題外,並持續在展期間注入各種創意,不僅在5月13日開幕式時,針對高齡化社會樂齡議題,邀請國家交響樂團愛樂實驗室展開音樂輔療演出,為樂齡長者和現場展與者,帶來「夜來香」、「望見春風」等耳熟能詳曲目,讓開幕式顯得別出心裁,隨即又針對美國最紅腦科學「放空」,策劃於12日舉辦系列活動,除策展人親自導覽外,同時邀請民眾在台北101大廳一起放空10分鐘。

開幕式時受邀出席的康乃爾大學高齡科學研究教授張亦賢博士(Dr Iggy E-Shien Chang)指出,許多文獻都指出音樂對於長者維持心理及生理機能的益處,非常樂見在台灣有更多的樂齡輔療音樂會,共創社會合諧與康健!

《2024台灣藝術永續展—親愛的世界,我能為妳做甚麼?》展期至6月29日,展覽期間免費參觀,策展人戴可君邀請台灣三位不同世代的視覺藝術家,包括國際知名地景藝術家王文志、療癒系旅美畫家張亦文、新媒體藝術家蕭力綺,共同在全球最高健康綠建築台北101辦公大樓,為世界永續議題提出心靈解方。

這次展品包含王文志創作的巨型手工編織的台灣原生藤作品【藤雲夢】,是台北101辦公大樓首次展出提供體驗的大型地景作品,也是12日邀請民眾一起放空的主要場域;開展近一個月來,已經吸引不少民眾搶先赤足踏上,在作品上漫步,可以體會平時感受不到的五感體驗,有不少民眾笑著說,「好像在走健康步道,應該可以多活很久」,也有辦公室在台北101辦公樓的金融業上班族體驗後說:「要在人來人往的101辦公樓1樓躺下,簡直是挑戰不可能的自己。」

對於這次挑戰在台北101辦公大樓舉辦《2024 台灣藝術永續展—親愛的世界,我能為妳做甚麼?》展覽,策展人戴可君表示,這次策展是有鑑於2015 年聯合國宣布了「2030永續發展目標」指示全球共同努力、邁向永續。然而,什麼是永續性?為什麼我們要談論它?所謂的永續,又是從誰的觀點出發?

戴可君認為,兩百多年來,人類歷史上三次的工業革命,帶來卓越的經濟發展與都市化成果;透過機器和技術的運用,人類對資源的取得速度有如無意識的轉盤,越轉越快。工業生產影響了自然生態,氣候變遷帶來的環境劇變,就連人類基本生活條件也遭受挑戰。我們迷失了方向。誕生在這世界,除了取得生存所需、發展生活,是否我們應回報給這個世界?我們拿得那麼快、那麼多,給予付出的卻那麼少,這也是現今全球人類必須努力邁向永續的根本原因。

藝術無法從物質層面解決永續問題,但能提供你我思考的觀點:如何做個給予的人?藝術家作為給予者,他們由自身生命經驗出發,透過美的手法,給了我們觀看的方式,呈現創造的無限性。人類之於社會乃至整體外在環境,受之甚

多。如何回報自幼時守護滋養著我們的母親,本展藉由了解藝術家們的生命故事與創作理念,與觀眾一起想想:親愛的世界,我能為妳做甚麼?

為展現藝文產業的環境社會責任,展覽期間將由「社團法人中華民國畫廊協會綠色使命辦公室」進行碳足跡盤查。透過ISO 系統,計算展覽生命週期所產生的碳排。

本次受邀參加《2024 台灣藝術永續展—親愛的世界,我能為妳做甚麼?》的藝術家,有地景藝術家王文志,兩位不同世代的視覺藝術家張亦文、蕭力綺。享譽國際的藝術家王文志一向以「人與自然的關係」為創作主軸。留法回台後

返鄉尋根,在梅山的土壤中,找到向世界發聲的語彙,屢獲世界獎項及藝術盛事肯定。本次展覽採用台灣原生籐,織出巨型【藤雲夢】裝置作品,邀請民眾赤足進入五感體驗,如遊歷於心靈的原始森林。

旅美藝術家張亦文作品主張個人身心平衡與對話,將情緒關懷和正向鼓勵融入畫中,透過色彩和線條撫慰人心,推廣心理健康。此次展出的【秘境花園】由花卉世界中感悟人生哲理、【慢花四季】提醒人們對環境的珍視。

旅歐藝術家蕭力綺為數位原生世代,疫情後踏上露營車流浪旅程。本次展出的【角落絮語】是藝術家開始探索陌生大自然之紀錄,運用新媒體沉浸式互動裝置,也帶領觀眾意識到人類本是整體生態之一部分。

本次展覽主辦單位為比劃比畫 Be Fine Art Gallery ,1998 年成立於台北市,長期推動國際藝術交流,2008 年與台大醫院合力推動的「台大兒童醫院藝術公益計劃」為台灣醫療史上樹立藝術公益結合慈善的最佳典範,成功策劃執行200多件藝術品進駐台灣首座國家及兒童醫院;2020 年在嘉義設立太保美術館,策劃公益研究展和地方踏查,致力於台灣地方美術史之追尋和推廣。 策展人戴可君(左起)、藝術家王文志、藝術家張亦文、藝術家蕭力綺、NSO音樂家洪章文、NSO音樂家蔡孟峰、NSO音樂家黃瑞儀、NSO音樂家陳怡婷、台北101 總經理朱麗文、幼葉林藝術創作工作室總監蔡美文、美國康乃爾醫學院高齡醫學科教授張亦賢、監察院副秘書長劉文仕、世新大學校長陳清河、作家平路、中華保護智慧財產權協會會長吳尚昆、策展顧問王德合、中華