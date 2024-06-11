中再保推選新任董事長 獨董持保留意見：盼達成共識

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

國內再保公司中再保（2851）11日召開董事會，並於晚間發布重訊，公告公司獨立董事劉瑋對擬重新推選董事長一案持保留意見，他表示維持中立立場，並希望意見相異雙方能夠持續溝通以達成共識。

因原任董事長楊誠對退休，中再保大股東長榮國際於4月19日公告改派法人代表，原任董事楊誠對、張明煜改派為前中再保總經理鄭靜芬、長榮航空(股)公司董事、長榮海運(股)公司董事戴錦銓，翔利投資(股)公司法人代表更換為張允寧，在新任董事長推選出前由副董事長張彩玉代理董事長一職。

中再保11日召開董事會，擬重新推選董事長，對此，獨立董事劉瑋表示保留意見，他表示，本人維持中立立場，不支持本案意見相異之任一方。為求意見相異雙方能夠持續溝通以達成共識，故對本案持保留意見。

中再保今年第1季稅前盈餘13.03億元，較去年同期7.65億元，年增70.33%，第1季稅後純益10.71億元，較去年同期6.52億元，年增61.19%，累計每股稅後純益（EPS）1.34元。

董事長 長榮航空

延伸閱讀

王道銀自結前五月獲利成長 累計 EPS 0.51元

長榮國際繼續啟動分家 第4波賣長榮航空並開始賣中再保

電信三雄5月獲利出爐 中華電EPS 0.41元、台灣大EPS 0.35元

長榮航空聯名老乾杯推和牛機上餐 4航線、全艙等吃得到

相關新聞

隱形冠軍／安能聚商業化、量化兩手全拿

台灣區複合材料工業同業公會表示，碳纖維複合材料在近代材料工業與科技中占重要之關鍵地位，深具物質應用與節約能源兩大效益目標，其市場層面包括航天、航空、軍事、能源、民生等領域而深受全球矚目。

隱形冠軍／安能聚董事長吳俊龍術業有三攻 把老設備變印鈔機

安能聚董事長吳俊龍所學橫跨三個領域，分別是清大化工、台大生化所，最後再回到清大念微機電。因為過去曾在生技業服務，因緣際會在安能聚創始股東之一、現為高端總經理的陳燦堅力邀下，意外跨入完全陌生的碳纖維回收領域。

隱形冠軍／安能聚回收再客製 量身打造變形金剛

安能聚董事長吳俊龍指出，現階段全球做碳纖維回收的公司很多，我們和競爭同業最大的優勢就是：結合台灣在地供應鏈優勢，利用公司其他的技術物盡其用，從回收到處理到材料應用，又回到回收，甚至根據客戶需求量身開發新品。

隱形冠軍／安能聚從運動業做到軍工業 再生碳纖維獨霸全球

7月即將在巴黎登場的國際奧運吸引全球目光，安能聚綠能公司（Thermolysis）與鞋技中心攜手合作，透過安能聚開發的再生碳纖維塑膠粒，量身打造專利鞋墊，為台灣代表團的選手們提供支撐和舒適，而這款鞋墊背後的素材，其實源自廢棄的自行車。

國產署國有房地包租 第2批6月13日開標

國產署為增加活化利用國有房地管道，推動國有房地包租，112年3月辦理首批公告以來，截至113年3月，公告117戶、標脫7...

瑩碩結盟海西新藥 搶占逾4,000萬美元利基藥品商機

瑩碩生技（6677）11日宣布，與福建海西新藥創制公司簽署兩項產品的共同開發合約。根據合約，雙方將結合各自的研發優勢，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。