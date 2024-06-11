中再保推選新任董事長 獨董持保留意見：盼達成共識
國內再保公司中再保（2851）11日召開董事會，並於晚間發布重訊，公告公司獨立董事劉瑋對擬重新推選董事長一案持保留意見，他表示維持中立立場，並希望意見相異雙方能夠持續溝通以達成共識。
因原任董事長楊誠對退休，中再保大股東長榮國際於4月19日公告改派法人代表，原任董事楊誠對、張明煜改派為前中再保總經理鄭靜芬、長榮航空(股)公司董事、長榮海運(股)公司董事戴錦銓，翔利投資(股)公司法人代表更換為張允寧，在新任董事長推選出前由副董事長張彩玉代理董事長一職。
中再保11日召開董事會，擬重新推選董事長，對此，獨立董事劉瑋表示保留意見，他表示，本人維持中立立場，不支持本案意見相異之任一方。為求意見相異雙方能夠持續溝通以達成共識，故對本案持保留意見。
中再保今年第1季稅前盈餘13.03億元，較去年同期7.65億元，年增70.33%，第1季稅後純益10.71億元，較去年同期6.52億元，年增61.19%，累計每股稅後純益（EPS）1.34元。
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