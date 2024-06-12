機械設備5月出口微減

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣機械公會昨（11）日發布機械設備5月出口值25.52億美元、年減0.8%；值得注意的是，出口排名第一的電子設備，5月及前五月出口同步成長，公會指出，AI商機及電子設備可望成為帶動台灣機械設備出口的火車頭，引領產業發展方向。

機械公會指出，機械設備累計前五月出口值115.41億元、年減3.7%；以新台幣計算約3,662.60億元、年增0.2%。

今年前五月機械出口值前三大依序為電子設備19.54億美元、占比16.9%，年增5.1%；檢量測設備18.65億美元、占比16.2%，年增1.4%；工具機8.81億美元、占比7.6%，年減16.1%。

前五月機械出口國前三大依序為美國27.88億美元、占比24.2%；中國大陸27.52億美元、占比23.8%；日本8.56億美元、占比7.4%。

機械公會理事長莊大立表示，台灣機械設備5月出口25.52億美元，月增13.5%、年減0.8%，累計前五月出口年減3.7%，與去年出口情況接近，顯示全球景氣並未明顯改變，地緣政治衝突持續，影響需求。

他說，電子設備5月出口成長21.6%，顯示半導體相關產業回溫，加上AI需求與未來應用升溫，6月台北國際電腦展以「AI串聯、共創未來」為主軸，聚集全球科技巨擘，台灣成為國際矚目焦點，也掀起全球AI旋風。展望未來，預期AI商機及電子設備將成為帶動台灣機械設備出口的火車頭。

工具機方面，5月出口1.79億美元，年減21.2%，前五月出口年減16.1%；目前受日圓貶值與大陸設備低價出口夾殺，在景氣未明顯回溫下，台灣工具機出口仍面臨嚴峻挑戰。

莊大立直言，主要競爭對手國幣值貶值幅度皆大於新台幣，台灣機械在外銷訂單競爭持續受到打壓；內需市場也因日圓大貶，提高製造業採購日本機台的誘因，進一步壓縮台灣廠商的空間。

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