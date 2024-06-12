鳳凰下半年迎三大動能

鳳凰（5706）昨（11）日舉辦法說會，總經理卞傑民表示，今年以來平均團費平均上漲10%至20%，前五月出團量最大是歐洲，使歐洲線營收占比來到五成。展望下半年，預期歐美線、郵輪、包機是成長動能強勁的動力來源，目前包機最遠已洽談到2025年過年的關島包機，另外，今年秋季鳥取的包機也已規劃，將陸續上架。

雄獅（2731）先前也提到，今年團體旅遊價格因應市場進行滾動式調整，如歐洲旅遊需求旺，又逢巴黎奧運、歐洲國家盃，團費將較去年約漲幅近二成；日本因日圓貶值，旅遊需求熱絡，但機票與飯店成本攀升，團費較去年約漲一成。

卞傑民表示，推廣包船、包機業務及新航點規劃是業績成長動能。2024年歌詩達郵輪包船主要分兩波段，先是3、4月，之後是7至9月，皆以基隆為母港，走東北亞的航程，有四至六天行程。

商品推薦