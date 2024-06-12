併購家樂福效益顯現 統一5月營收同期新高
統一（1216）昨（11）日公布5月合併營收達547.93億元，年增18.21%，創同期新高紀錄，月增4.69%。由於去年併入台灣家樂福，推升統一今年每個月的營收成長；累計今年前五月合併營收達2,658.89億元，年增19.87%。
統一轉投資統一超（2912）昨天也公告5月合併營收達281.9億元，年增6.26%，創單月歷史新高；累計今年前五月營收1,360.83億元，年增7.25%。
統一集團宣布，為搶攻台灣烘焙業每年逾600億元商機，針對消費者不同需求，再推新品牌Bellopane貝洛邦，成為包裝麵包界的下一個亮點，首波推出四款精緻美味的歐式麵包，即日起7-ELEVEN正式開售，可望再挹注未來營收。
統一台灣本業穩定增長，加上轉投資統一中控、統一超等穩定獲利挹注，合併台灣家樂福的效益發酵，統一今年首季稅後純益55.34億元，年增10.6%，每股純益0.97元。
統一指出，隨著數位經濟興起，統一聚焦數位經濟，全力打造全通路「生活品牌」，為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗，朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。
統一轉投資的統一中控方面，中國大陸龐大的人口數，加上消費能力增加，產品布局會跟著調整，未來營收目標朝人民幣500億元（約新台幣2,230億元）挺進。統一表示，要在大陸食品市場占有一席之地，沒有達到年營收人民幣500億元是無法跟同業競爭，隨著策略的調整，統一可以認列的獲利也會跟著增加。
統一超表示，5月冰品、飲料業績成長近10%，7-ELEVEN鮮食藉由跨界聯名、響應主題日、支持在地等行動，帶動相關類別業績成長超過一成。
全家（5903）昨天也公布5月營收達88.36億元，年增5.68%，創同期新高；累計今年前五月營收422.26億元，較去年同期成長7.13%。
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