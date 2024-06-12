台中百貨零售商機火 大咖搶進

台中市是中台灣七縣市百貨消費重鎮，百貨零售市場商機蓬勃，去年整體消費規模近900億元，今年預估可突破千億元大關。近幾年包括漢神百貨、統一企業（1216）集團、國泰人壽、第一大國際等知名企業紛紛搶進卡位，搶食市場商機。

大台中百貨零售市場去年增加逾百億元消費規模，除了台中新光三越及大遠百兩家旗艦大店外，三井台中LaLaport加入營運，也發揮不少助力，營業短短半年就貢獻約60億元業績，連同台中港三井Outlet Mall，合計營業額逾120億元。

此外，漢神百貨聯手台灣人壽、午資開發，斥資約65億元規劃的「漢神洲際購物中心」也備受期待，此案工程正在展開，預計2025年底營運。

統一企業集團近幾年加速拓展台中商場版圖，分別取得台中市北屯區崇德路「市31」市場用地、大里區「市七及廣二用地」BOT案，將規劃興建「太子置地廣場」複合式商場，兩案都訂2028年底完工營運。

另一方面，統一超（2912）2022年斥資7.19億元買下台中市北屯捷運機廠特區600坪商業區土地，將規劃推出地上四層複合式商場。

國泰人壽去年10月以總價33億元、每坪單價56萬元，標下台中高鐵特區5,899.5坪第二種產業專區土地。未來規劃興建辦公室、旅館、商場等複合商業大樓，預計2029年完工。

國壽2015年投資烏日物流共和國的30年地上權，2018年砸79.1億元奪得台中市台灣大道與文心路交叉口土地；後來又加碼投資烏日高鐵特區土地，十年來在台中投資金額已逾123億元。

商品推薦