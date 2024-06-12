台中高鐵購物城月底動土 第一期商場預計2026年底開幕

號稱全台高鐵站區最大招商案的台中「高鐵娛樂購物城」開發案已通過環評、都審及交評，開發商第一大國際昨（11）日宣布，將於6月30日舉行動土典禮。業界初估，全案投資金額逾250億元，第一期百貨購物商場預計2026年底開幕營運。

台中高鐵娛樂購物城總樓板面積達18萬4,131坪，分三階段分期開幕。其中百貨購物商場規劃地上八層、地下二層，總樓板面積10.28萬坪，規模為台中新光三越加台中大遠百的1.6倍、台北101的4.8倍大，未來將是全台最大的百貨購物中心。

台中百貨零售市場近幾年重大投資

另外，星級旅館地上22層、地下三層（2.13萬坪），商辦大樓地上35層、地下四層（2.36萬坪、高度185.6公尺），基地綠化率達50%，全區預計2028年中完工開幕。

第一大國際訂6月27日舉辦招商說明會；該公司也在官網發出邀請函，邀請全民見證全台最大百貨購物中心動土典禮。

台中高鐵娛樂購物城基地坐落於烏日高鐵站旁、三鐵共構出入口，基地面積廣達4.8萬坪，第一大國際於2021年11月與交通部鐵道局完成簽約、取得70年設定地上權開發案；另一家新光人壽集團為次優申請人。

台中高鐵站2023年旅運量約2,500萬人次，平均單日進出站超過6.5萬人次，僅次於台北站、居全台第二，加上鄰近國道1號、國道3號、74號快速道路，又有高鐵、台鐵、捷運三鐵共構，未來隨高鐵娛樂購物城進駐，區域發展前景看俏。

另外，台中是中台灣六縣市主要消費中心，商圈服務人口超過500萬人，未來高鐵娛樂購物城完成開發後，將可帶動中台灣軌道經濟與百貨零售無限商機。

據了解，第一大國際聯盟成員除廣三SOGO百貨、桂亞國際之外，也包括日本數位藝術大廠teamLab、購物商場，以及國內多家知名飯店、影城、不動產開發商等，未來將以「山雲水」為建築景觀意象，打造全台最大規模的高級百貨購物中心。



延伸閱讀

台中百貨零售商機火 大咖搶進

商品推薦