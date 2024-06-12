台中高鐵購物城月底動土 第一期商場預計2026年底開幕

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
號稱全台高鐵站區最大招商案的台中「高鐵娛樂購物城」開發案已通過環評、都審及交評。記者宋健生/攝影
號稱全台高鐵站區最大招商案的台中「高鐵娛樂購物城」開發案已通過環評、都審及交評。記者宋健生/攝影

號稱全台高鐵站區最大招商案的台中「高鐵娛樂購物城」開發案已通過環評、都審及交評，開發商第一大國際昨（11）日宣布，將於6月30日舉行動土典禮。業界初估，全案投資金額逾250億元，第一期百貨購物商場預計2026年底開幕營運。

台中高鐵娛樂購物城總樓板面積達18萬4,131坪，分三階段分期開幕。其中百貨購物商場規劃地上八層、地下二層，總樓板面積10.28萬坪，規模為台中新光三越加台中大遠百的1.6倍、台北101的4.8倍大，未來將是全台最大的百貨購物中心。

台中百貨零售市場近幾年重大投資
台中百貨零售市場近幾年重大投資

另外，星級旅館地上22層、地下三層（2.13萬坪），商辦大樓地上35層、地下四層（2.36萬坪、高度185.6公尺），基地綠化率達50%，全區預計2028年中完工開幕。

第一大國際訂6月27日舉辦招商說明會；該公司也在官網發出邀請函，邀請全民見證全台最大百貨購物中心動土典禮。

台中高鐵娛樂購物城基地坐落於烏日高鐵站旁、三鐵共構出入口，基地面積廣達4.8萬坪，第一大國際於2021年11月與交通部鐵道局完成簽約、取得70年設定地上權開發案；另一家新光人壽集團為次優申請人。

台中高鐵站2023年旅運量約2,500萬人次，平均單日進出站超過6.5萬人次，僅次於台北站、居全台第二，加上鄰近國道1號、國道3號、74號快速道路，又有高鐵、台鐵、捷運三鐵共構，未來隨高鐵娛樂購物城進駐，區域發展前景看俏。

另外，台中是中台灣六縣市主要消費中心，商圈服務人口超過500萬人，未來高鐵娛樂購物城完成開發後，將可帶動中台灣軌道經濟與百貨零售無限商機。

據了解，第一大國際聯盟成員除廣三SOGO百貨、桂亞國際之外，也包括日本數位藝術大廠teamLab、購物商場，以及國內多家知名飯店、影城、不動產開發商等，未來將以「山雲水」為建築景觀意象，打造全台最大規模的高級百貨購物中心。


延伸閱讀

台中百貨零售商機火 大咖搶進

國道 高鐵

延伸閱讀

高鐵娛樂購物城30日動土 500萬元優惠券大方送

韓國瑜拍板 國慶焰火首度在雲林、高鐵月台就能看見

高鐵延伸宜蘭進度曝光 李孟諺：最快明年提出環評報告

都是儒家聖賢...高雄有孟子路、曾子路為何沒孔子路？原因曝

相關新聞

全家改選 牽動超商ATM布局

全家超商將於廿一日股東會改選董事，市場傳出國泰金大股東萬寶開發將拿下兩席董事與一席獨董，合計拿下三席董事席次，對董事會的...

富邦布局綠能台灣大助陣 林之晨出任富邦能源董座

富邦集團斥資百億元拓展綠能版圖，旗下台灣大哥大昨（11）日宣布加入「富邦能源綠能投資平台」，攜手泓德能源、富邦人壽、富邦...

投資能源公司 大型壽險業都有動作

國內大型壽險近年來競相投資能源公司。除富邦人壽投資富邦能源外，國泰人壽自2014年起即開始投資太陽能電廠，2022年積極...

台中高鐵購物城月底動土 第一期商場預計2026年底開幕

號稱全台高鐵站區最大招商案的台中「高鐵娛樂購物城」開發案已通過環評、都審及交評，開發商第一大國際昨（11）日宣布，將於6...

台中百貨零售商機火 大咖搶進

台中市是中台灣七縣市百貨消費重鎮，百貨零售市場商機蓬勃，去年整體消費規模近900億元，今年預估可突破千億元大關。近幾年包...

併購家樂福效益顯現 統一5月營收同期新高

統一昨（11）日公布5月合併營收達547.93億元，年增18.21%，創同期新高紀錄，月增4.69%。由於去年併入台灣家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。