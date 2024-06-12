投資能源公司 大型壽險業都有動作

國內大型壽險近年來競相投資能源公司。除富邦人壽投資富邦能源外，國泰人壽自2014年起即開始投資太陽能電廠，2022年積極參與國泰電業合併增資案，增持國泰電業的股權至七成，為國內首家成立太陽能電廠子公司的壽險業者。

泓德能源與壽險及策略合作夥伴分別籌組綠能投資平台，由泓德提供穩定案源，從案件開發至營運管理提供一站式服務，總投資金額為110億元，富邦人壽持股超過七成。

富邦金控（2881）在2023年12月20日發布重大訊息，子公司富邦人壽公告參與富邦能源現金增資，投資總金額不超過82.5億元。

今年5月27日，富邦金控也代富邦能源公告，因營運需要，洽特定人辦理現金增資發行新股40億元，每股面額10元，現金增資認股基準日為6月5日，因原股東放棄認購，洽特定人名單及認購金額，當時富邦人壽認購金額30億元。

壽險龍頭國泰人壽除自2014年起開始投資太陽能電廠，運用多年深耕太陽能產業的經驗，垂直整合資源及籌組專業經營團隊。

國泰並持續尋求合適投資的太陽能案場，期待在回應政府能源轉型政策的同時，也能扮演縮小再生能源供需差距的關鍵角色，協助更多台灣企業取得綠電。

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