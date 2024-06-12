富邦布局綠能台灣大助陣 林之晨出任富邦能源董座

富邦集團斥資百億元拓展綠能版圖，旗下台灣大哥大（3045）昨（11）日宣布加入「富邦能源綠能投資平台」，攜手泓德能源、富邦人壽、富邦媒體成立的控股公司富邦能源，由台灣大總經理林之晨出任董事長，規劃五年內自建380MW（百萬瓦）光電案場，搶攻綠能商機。

富邦集團去年12月成立富邦能源，台灣大今年4月曾公告台灣大新創參加富邦能源現金增資，富邦能源總投資額達110億元，富邦人壽持股超過七成，台灣大與泓德能源各持股約一成。

富邦能源預計投資380MW光電案場及開發354MW儲能案場，加速台灣大及富邦集團再生能源發展，同步強化能源轉型過程中的電網韌性。

富邦集團、台灣大擴大綠能布局

林之晨表示，整合集團資源打造「富邦能源綠能平台」，借重泓德能源的技術與整合能力，將再生能源供給極大化，預計五年內自建裝置容量約380MW的光電案場。

林之晨指出，富邦能源也投入儲能案場開發，是台灣第一個投入「綠能投資平台」的金融電信服務集團，支持再生能源發展的同時，也強化能源轉型後的電網運轉穩定性及安全性，穩步實踐能源轉型目標。

泓德能源暨星星電力董事長謝源一說，泓德能源提供全方位的綠能服務，子公司星星電力有多元且充足的綠電來源與高效的綠電轉供能力。

台灣大已承諾將於2040年達到公司100%使用再生能源（RE100），2050年達成淨零碳排，為加速朝目標前進，積極整合集團資源，並與產業鏈夥伴合作，藉由「投資或自建再生能源電廠」及「外購再生能源」雙軌模式，朝2030年前使用再生能源比率達35%、2035年使用再生能源比率達60%的短中期目標邁進。

台灣大2021年起與泓德能源合作，由星星電力轉供約6,700萬度綠電，強化台灣大與台灣固網於全台近1,300個據點的綠電應用，以外購再生能源形式，協助提升再生能源使用數量約8%。

台灣大指出，2023年與富邦金共同支持中研院「淨零科技研發產研合作」計畫，在地熱能、海洋能及去碳燃氫技術等領域探索新能源與新技術應用的開發，2023年9月成功突破技術，跨出中研院實驗室，串接台電小型商用發電機組，立下台灣潔淨能源發展的里程碑。



延伸閱讀

投資能源公司 大型壽險業都有動作

商品推薦