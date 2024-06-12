長榮國際再賣長榮航持股
長榮國際（EIC）繼續啟動分家，長榮國際昨（11）日再度申報賣出長榮航空（2618）及中再保部分持股，業界認為，長榮國際持續以行動支持「長榮兄弟分家」，距離完成的日子也愈來愈近。
其中，長榮國際在董事長換人當後，已是第四次申請賣出長榮航空股票，這次申讓4.5萬張。另外，長榮國際昨天也申讓賣出中再保1.5萬張，隨著賣股動作加快，也代表張家兄弟財產分清楚的日子不遠了。
長榮國際過去一直是張家持有長榮航空、中再保最重要控股公司，隨著長榮國際今年4月3日董事會變動，董事長換成支持大哥的人馬擔任之後，長榮國際多次申報轉讓賣出長榮航空的持股變現，兄弟也不用為了搶經營權去爭長榮國際主導權。
長榮國際因為一直出脫持股，讓原本居長榮航空最大股東的地位悄然改變，原本長榮國際持有長榮航空9%，然而四波賣股之後，持股水位降為35萬張。取而代之的是，長榮海運（2603）將有望成為長榮航空最大的持有股東，持有長榮航空7.43%，而老大掌握的長榮鋼鐵（2211）則是長榮航第四大股東。
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