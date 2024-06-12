陽明、萬海 5月營收跳增逾四成

紅海危機帶來的運價高漲效應繼續發威，陽明 （2609）、萬海（2615）昨（11）日公布的營收續衝，同步呈現年、月雙增；陽明單月營收169.2億元、萬海則為114.5億元，兩家航商5月單月營收月增率均逾13%、年增率跳增逾四成。

陽明5月單月營收為169.25億元，月增幅為13.25%，年增幅為46.18%；累計前五個月營收為756.71億元，年增幅為27.02%。 萬海5月合併營收為114.54億元，月增13.31%，年增40.14%；累計前五個月的營收491.79億元，年增17.48% 。

陽明、萬海5月營收概況

至於貨量變化方面，陽明海運分析，4月美國十大港口的貨櫃進口量較去年同期成長，是自2021年7月以來最強勁的表現，加上美國近期宣布新一輪對大陸加徵關稅，預期將推升短期搶運需求，搶艙問題恐加劇。

運力分析方面，陽明認為，受到紅海危機持續、主要港口擁堵影響船期及航班準點率。

根據Alphaliner統計，截至今年5月20日全球約有2.1%貨櫃船隊，約61.4萬TEU（20呎櫃）閒置，扣除塢修船舶數量，僅0.4%、約13萬TEU屬於純閒置狀態，上次出現如此低迷船舶閒置率已經是2022年2月。

亞洲主要轉運港口新加坡，亦受紅海局勢影響，作業需求大幅提升導致船舶等泊時間達到一周，如市場需求持續暢旺，預期塞港狀況將延續。

萬海認為，展望下半年，船舶運力持續受中東地緣政治緊張、船舶繞行及港口擁堵導致周轉率下降、旺季需求提前等各項因素交互影響，預期營運穩健增長。

萬海主要以亞洲線為主，在亞洲區間就有30條主力航線，是國內三大航商中亞洲線航班最密集、涵蓋港口最多，亞洲市場占有率達15%。萬海近年來不斷的引入新世代節能船，以提昇燃油效率來降低艙位平均成本， 關鍵轉船點建置自有泊位及儲區，取得較佳作業費率並兼顧船期穩定性，船期可靠度在首季排名第一，萬海全球競爭力不斷浮現。

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