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全家改選 牽動超商ATM布局

聯合報／ 記者嚴雅芳／台北報導

全家超商將於廿一日股東會改選董事，市場傳出國泰金大股東萬寶開發將拿下兩席董事與一席獨董，合計拿下三席董事席次，對董事會的影響力將僅次於日本全家，引發外界聯想超商ＡＴＭ卡位戰。

全家這次改選將董事席次由十三增至十五席，包含十名董事與五名獨董，其中一名獨董為女性。根據提名名單，日商全家便利商店代表人包括全家董事長葉榮廷、全家會長潘進丁、全家副會長張仁敦、全家總經理薛東都、加藤健、桐山寛史；以及P. F. Investment代表人茂木隼人、三洋藥品代表人葉豐榮。第二大股東萬寶開發則提名兩席董事，包括萬寶開發代表許作興、黃呈暉，以及傳出一席獨董林秀玲。另包括李燕松、翁健、顏大和、劉志鵬亦在獨董提名名單上。

全家目前ＡＴＭ合作銀行包括國泰世華、台新、玉山等，台新占比最高，未來國泰世華銀占比是否攀升備受矚目。

全家便利商店 國泰世華 股東會

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