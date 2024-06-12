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行銷線上／小步伐大目標 培養個人品牌

經濟日報／ 許縈欣（立勤資訊客戶成功經理）
過程中採取「小步伐，大目標」的策略，化大為小、循序漸進地實現個人品牌願景。 （示意圖／取自Unsplash.com）
過程中採取「小步伐，大目標」的策略，化大為小、循序漸進地實現個人品牌願景。 （示意圖／取自Unsplash.com）

一個強大的個人品牌，不僅能提升企業家與其領導公司的影響力和知名度，還能為事業發展帶來更多機會。很多人在建設個人品牌時，在許多環節難免會有感到迷茫的時刻，其實秘訣在於先設定明確的終極目標，過程中採取「小步伐，大目標」的策略，化大為小、循序漸進地實現個人品牌願景

首先，企業家需要為個人品牌設定一個終極的目標，這個目標應該符合自己的價值觀和熱情，同時具有挑戰性和吸引力。接著，將大目標分解為一系列可操作的小步驟，比如確定品牌定位、自我評估、市場研究、建立線上形象、擴大影響力、建立合作關係，最終打造品牌社群，成為行業領袖。每一個階段都可以細分為更具體的任務，使整個過程更加清晰和可控。

舉例來說，若企業家A設定個人品牌的最終目標是成為業界知名品牌，建立權威和影響力，吸引更多商業合作和發展機會。

然後運用小步伐目標法（Small Steps to Goals），拆分成不同階段的目標：確定品牌定位、建立線上形象、擴大影響力、建立多方合作關係、打造品牌社群、成為行業領袖。將大目標，拆解成多個階段目標的個人品牌建構計畫，也能根據自身情況，靈活調整每個階段的時間和任務，確保目標可以穩步實現。

B是一位從事韓式裱花蛋糕的創業家，因父喪而中斷事業，整理好準備重新出發，希望為自己找到新的品牌定位，這時候B可以運用以下四個小步伐目標法，再細分成小的步驟和任務，達成「確定品牌定位」的目標。

第一個小目標，自我評估。

如果已經清楚自己想要往哪個方向走，想給人什麼形象，請寫下來確認。或不同角度檢視自己，寫下來答案，找出想要傳遞的品牌資訊。

例如，列出自己的優勢、技能和獨特經歷、回顧過去的成就和客戶回饋，找出自己的閃光點；思考自己的價值觀，和能投注熱情、就算遇到痛苦挫折也不易放棄的事情。

第二個小目標，市場研究。

知己知彼，百戰百勝，要對目標市場有所認知，避免掉入個人的視野死角。

例如，側寫內心設定的目標客戶，分析其市場現狀和趨勢，找出市場缺口或尚未被解決的痛點； 列出三個競爭對手，研究競爭對方的品牌定位和策略；通過問卷調查或訪談，瞭解目標受眾的需求與偏好。

第三個小目標，制定品牌策略。

例如，根據自我評估和市場研究，確定想要攻占的市場位置；提煉品牌核心價值和獨特賣點，確定品牌定位；撰寫品牌使命宣言和願景聲明，用故事讓客戶有所印象。

第四個小目標，視覺形象設計。

將上述三個階段目標的結果揉和，設計出我們想讓人留下記憶點的，是什麼形象的樣貌。人是視覺化的動物，第一印象在2秒內就會形成，任何接觸點都是需要好好的設計。

例如確定品牌色調和視覺風格，如同 CI（企業識別）；設計個人標誌(logo)和名片；準備個人品牌故事和形象照，甚至是形象影片。

小步伐目標法是一種非常實用有效的目標管理方式，它不僅能運用在各方面，以我們自己來說，可以幫助個人更好地實現目標，還能促進個人能力的全面發展。對於企業家而言，最大的好處可以根據自身情況，化大為小、循序漸進，靈活調整每個階段的時間和任務，最終能確保目標可以穩步實現。

企業家 願景

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