職場教練課／教導新人 要換位思考
在工作職場中，資深同仁經常有機會要手把手教導新人。但是，資深同仁雖然工作經驗豐富，但是，會做不一定會教，教完也不一定能教會。
舉個真實生活例子：
我有一位朋友A到澳洲留學，與B共同在外租房。有一天A在看書時，B問A如何做蛋炒飯？
A是廚藝高手，回答：很簡單啊，先把蛋打勻，放到鍋中炒到半熟撈起來，再把飯炒熟炒勻，然後把剛剛炒半熟的蛋放入鍋中，再跟米飯一起炒，這樣就可以了。
過了一會，A聞到一股燒焦味，走到廚房一看，廚房都是煙霧與焦味。A發現B炒蛋時竟然沒放油，所以蛋都炒焦了，更誇張的是，B還把生米直接放入鍋中炒，廚房焦味就更濃了。
A很驚訝的說：你炒蛋前怎麼沒先放油阿？還有，炒飯是要用已經煮熟的米飯去炒阿，不能用生米阿。
B很無辜的說：你剛剛又沒說要先放油阿？我哪知道？
這個場景，聽起來很搞笑也很荒謬，但是就真實發生在我們身邊。
站在A角度：炒菜要先放油，炒飯要用已經煮熟的米飯去炒，這是基本常識，哪需要提醒？而站在B的角度：我從來沒煮過飯，這是第一次，你事先都沒交代這些細節，我哪會知道阿？
這種事情發生在廚房，通常只是損失一頓飯，得花時間把髒亂的廚房收拾乾淨而已。但若是發生在職場中，老鳥（主管）沒把菜鳥教好，有可能影響到的是生產品質與服務品質，有的甚至會影響顧客口碑，或是身體生命的安全。
因此，老鳥在教導新人過程中，首先要先了解新人的程度，A得先詢問B有沒有煮飯炒菜的經驗？經驗程度如何？
B也要誠實以告，A才能針對新人的程度決定教導的流程與細節。
如果B是一個幾乎沒煮飯炒菜經驗的人，A就得從準備食材開始教起，而且，A還得在廚房邊示範邊解說，一步步講解教導，也要請B一步一步跟著做，這樣才會確保B能學會。
如果B已經有相關經驗，A也要確認B究竟已經懂了哪些？這才可以省略一些步驟，否則就會出狀況。
工作職場中也是同樣的道理，除了新人要有虛心學習的態度外，教導者得先換位思考，先了解新人程度，才能設計合適的教導流程，才能因材施教。
但是，對老鳥而言，總認為有些東西是基本常識，你來上班就應該知道這些基本東西，就如同炒菜要先熱鍋要先放油，這哪需要我教啊？
現在各行各業都大缺工，老鳥（主管）沒把新人教好，新人學不會做不好，又被責罵怪罪，新人有很大挫折感，就更容易離職。新人離職率高，老鳥負擔就更重，形成惡性循環。
所以，老鳥「會做也要會教」，學會有效教導新人的技巧，是老鳥必備的職場功夫。
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