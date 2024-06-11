暨大EMBA創業家出書 《平凡到非凡》榮登排行榜冠軍

12位國立暨南國際大學EMBA境外總裁班畢業傑出校友，把人生的創業和經營歷程寫成一本新書《平凡到非凡：全世界都是我的舞台》，由知識流出版公司出版後大獲好評，目前預購量已衝進金石堂暢銷書排行榜商業企管類第一名。

暨南國際大學11日在台中市林皇宮盛大舉行新書發表會，包括暨大校長武東星、暨大管院院長張眾卓、暨大境外總裁班校友會執行長施采萱、台中市新聞局副局長陳瑜、國際獅子會 300C複合區-總監議會首屆議長魏雲菱、中華工商稅務協會理事長洪麗珠等人都到場。

另外，泉威食品總裁胡景淵、新世紀環保董事長吳尚謙&副董事長施采萱、Feeling18巧克力工房董事長茆晉𣉚、泰御建設董事長李金池、可來新創&立督科技董事長鄭金郎、馨雅建設董事長葉俊麟、禾固營造董事長張啟章。

以及華香傳麒國際董事長劉震華、胡國雄古早麵第四代傳人胡仁智、SNUG給足呵護健康襪總經理鐘志誠、匠泰開發建設總經理黃建堯、金鼎茶葉包裝董事長徐國鼎等12位CEO均親自出席。

武東星表示，暨大自2014年設立「管理學院經營管理碩士在職專班」迄今，暨大EMBA境外總裁班已步入光輝榮耀的第十年，憑藉著實踐高等教育責任，已栽培出共計205位優秀的業界精英人才，而今有12位出色的菁英校友，承載著榮光反饋母校。

武東星指出，「暨南」二字取自書經禹貢篇：「朔南暨，聲教訖於四海」的含義，其意是要把中華文化向南方的海外傳播。

根據2022年印尼大學發佈的世界綠能大學排名（UI GreenMetric），暨大在台灣各大學中排名第二，國立綜合大學排名第一。知識流出版新書《平凡到非凡》，藉由EMBA CEO現身說法，不僅傳承了創業精神，也承傳暨大創新精神。

剛被選為暨大傑出校友的暨大EMBA境外總裁班校友會執行長施采萱表示，未來將結合公益活動和傑出校友的經驗傳承，並在暨大圖書館永遠珍藏EMBA校友系列叢書。

《平凡到非凡》這本新書中，有12位實業家創新和創業的故事，絕對精采不容錯過，希望每年出版一本，讓暨大EMBA傑出企業家的寶貴經驗傳承一代又一代。

包括立法院副院長江啟臣、南投縣長許淑華、暨大校長武東星、暨大前校長&榮譽教授蘇玉龍、暨大管院院長張眾卓、暨大護理暨健康福祉學院院長陳建良等各界權威，均一致推薦這本難得的好書。 暨南國際大學今(11)日在台中林皇宮盛大舉行《平凡到非凡》新書發表會。記者宋健生/攝影 活動現場舉行簽書會，氣氛熱烈。記者宋健生/攝影

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