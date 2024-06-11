暨大EMBA創業家出書 12位總裁傳承寶貴經驗

12位暨大EMBA境外總裁班畢業傑出校友，把人生的創業和經營歷程寫成一本新書《平凡到非凡：全世界都是我的舞台》，11日舉行新書發表會，書中有12位實業家創新和創業的故事，絕對精采不容錯過，希望每年出版一本，讓暨大EMBA傑出企業家的寶貴經驗傳承一代又一代。

新書由知識流出版公司出版，目前預購量已衝進下周金石堂暢銷書排行榜商業企管類第一名。

發表會在台中市林皇宮盛大舉行，產官學各界代表都席，包括暨大校長武東星、暨大管院院長張眾卓、暨大境外總裁班校友會執行長施采萱、台中市新聞局副局長陳瑜、暨大EMBA創會榮譽理事長林江棟、中華工商稅務協會理事長洪麗珠。

泉威食品總裁胡景淵、新世紀環保董事長吳尚謙&副董事長施采萱、Feeling18巧克力工房茆董事長 、泰御建設董事長李金池、可來新創&立督科技董事長鄭金郎、馨雅建設&上力營造董事長葉俊麟、禾固營造董事長張啟章、華香傳麒國際董事長劉震華、胡國雄古早麵第四代傳人胡仁智、匠泰開發建設總經理黃建堯、斯傑利總經理鐘志誠、金鼎茶葉包裝董事長徐國鼎等12位CEO均親自出席，共同見證歷史時刻。

立法院副院長江啟臣、南投縣長許淑華、暨大校長武東星、暨大前校長榮譽教授蘇玉龍、暨大管院院長張眾卓、暨大護理暨健康福祉學院院長陳建良，均一致推薦這本難得的好書。

暨大校長武東星表示，國立暨南國際大學自2014年設立「管理學院經營管理碩士在職專班」迄今，暨大EMBA境外總裁班已步入第10年，憑藉著實踐高等教育責任已栽培出共計205位優秀業界精英人才，而今有12位出色的菁英校友，承載著榮光反饋母校。

根據2023年印尼大學發佈的世界綠能大學排名（ UI GreenMetric），暨大在台灣國立綜合大學排名第一。知識流出版新書《平凡到非凡》，藉由EMBA CEO現身說法，不僅傳承創業精神，也承傳暨大創新精神。

立法院副院長江啟臣表示，翻轉教室、移地教室，符合現今國際企業學習潮流，企業主到英國、日本、新加坡等各國上課模式，不但加強產業觀摩交流，協助企業發展與轉型，甚至創造合作商機。暨大EMBA境外總裁班，已成為翻轉教育到世界移地教學的最佳典範。本書集結12位CEO的企業成長故事，雋語深長，值得一讀。

南投縣長許淑華分享，過去十多年來，暨大EMBA境外總裁班已培育了無數企業家，成為中台灣產學合作的重鎮。欣見榮獲傑出校友的創業家，將他們平凡中成就非凡的創業與人生歷程，詳實記錄下來集結成書，特別值得讀者借鏡。

剛被選為暨大傑出校友的暨大EMBA境外總裁班校友會執行長施采萱表示，未來將結合公益活動和傑出校友的經驗傳承，並在暨大圖書館永遠珍藏EMBA校友系列叢書。《平凡到非凡》新書中有12位實業家創新和創業的故事，未來希望每年出版一本，讓暨大EMBA傑出企業家的寶貴經驗傳承一代又一代。 企業總裁出書暢談創業經營心得，新書發表立刻成為簽書會。圖/知識流提供

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