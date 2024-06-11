快訊

中職／旅外大咖+1 陳聖平告別響尾蛇預計投入選秀

幸運兒是你嗎？大樂透1億元頭獎開出 財神爺降臨「這縣市」

自行車雙雄5月營收 巨大年減7%、美利達年增7.5%

中央社／ 台北11日電

巨大機械今天公布5月合併營收新台幣71.64億元，年減7.13%；美利達統計，5月合併營收約31億元，年增7.5%；庫存去化情況仍是自行車廠觀察指標。

巨大表示，5月集團營收下降主要受到代工客戶調整訂單影響。巨大統計1至5月合併營收301.35億元，年減13.62%。

巨大說明，自有品牌5月銷售仍以捷安特中國內銷表現最為凸出，因自行車運動風氣興起，加上高階新車種推出受到消費者喜愛，營收較去年同期大幅成長超過60%。

美利達統計，5月合併銷售16萬7865台，年增58.27%，5月合併營收約31億元，年增7.5%；1至5月累計銷售61萬2749台，年增20.61%，1至5月合併營收119.50億元，年減12.43%。

美利達指出，5月營收成長主要來自中國市場，中國5月內銷台數年增118%，營收年增141%。

巨大 營收

延伸閱讀

統一營收／5月547億元、年增18.21% 創同期新高

大聯大5月營收672.9億元 歷年同期新高

榮剛營收／5月11.2億元 年減5.8%

數字科技營收／5月1.95億元 創歷史新高

相關新聞

隱形冠軍／安能聚商業化、量化兩手全拿

台灣區複合材料工業同業公會表示，碳纖維複合材料在近代材料工業與科技中占重要之關鍵地位，深具物質應用與節約能源兩大效益目標，其市場層面包括航天、航空、軍事、能源、民生等領域而深受全球矚目。

隱形冠軍／安能聚董事長吳俊龍術業有三攻 把老設備變印鈔機

安能聚董事長吳俊龍所學橫跨三個領域，分別是清大化工、台大生化所，最後再回到清大念微機電。因為過去曾在生技業服務，因緣際會在安能聚創始股東之一、現為高端總經理的陳燦堅力邀下，意外跨入完全陌生的碳纖維回收領域。

隱形冠軍／安能聚回收再客製 量身打造變形金剛

安能聚董事長吳俊龍指出，現階段全球做碳纖維回收的公司很多，我們和競爭同業最大的優勢就是：結合台灣在地供應鏈優勢，利用公司其他的技術物盡其用，從回收到處理到材料應用，又回到回收，甚至根據客戶需求量身開發新品。

隱形冠軍／安能聚從運動業做到軍工業 再生碳纖維獨霸全球

7月即將在巴黎登場的國際奧運吸引全球目光，安能聚綠能公司（Thermolysis）與鞋技中心攜手合作，透過安能聚開發的再生碳纖維塑膠粒，量身打造專利鞋墊，為台灣代表團的選手們提供支撐和舒適，而這款鞋墊背後的素材，其實源自廢棄的自行車。

國產署國有房地包租 第2批6月13日開標

國產署為增加活化利用國有房地管道，推動國有房地包租，112年3月辦理首批公告以來，截至113年3月，公告117戶、標脫7...

瑩碩結盟海西新藥 搶占逾4,000萬美元利基藥品商機

瑩碩生技（6677）11日宣布，與福建海西新藥創制公司簽署兩項產品的共同開發合約。根據合約，雙方將結合各自的研發優勢，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。