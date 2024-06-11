自行車雙雄5月營收 巨大年減7%、美利達年增7.5%

安能聚董事長吳俊龍所學橫跨三個領域，分別是清大化工、台大生化所，最後再回到清大念微機電。因為過去曾在生技業服務，因緣際會在安能聚創始股東之一、現為高端總經理的陳燦堅力邀下，意外跨入完全陌生的碳纖維回收領域。

2024-06-11 18:24