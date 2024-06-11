自行車雙雄5月營收 巨大年減7%、美利達年增7.5%
巨大機械今天公布5月合併營收新台幣71.64億元，年減7.13%；美利達統計，5月合併營收約31億元，年增7.5%；庫存去化情況仍是自行車廠觀察指標。
巨大表示，5月集團營收下降主要受到代工客戶調整訂單影響。巨大統計1至5月合併營收301.35億元，年減13.62%。
巨大說明，自有品牌5月銷售仍以捷安特中國內銷表現最為凸出，因自行車運動風氣興起，加上高階新車種推出受到消費者喜愛，營收較去年同期大幅成長超過60%。
美利達統計，5月合併銷售16萬7865台，年增58.27%，5月合併營收約31億元，年增7.5%；1至5月累計銷售61萬2749台，年增20.61%，1至5月合併營收119.50億元，年減12.43%。
美利達指出，5月營收成長主要來自中國市場，中國5月內銷台數年增118%，營收年增141%。
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