尚凡國際啟動股權分割一分為十 增資大研生醫10億元

尚凡國際創新科技（5278）11日董事會決議進行一拆十的股票分割計畫，將原為每股面額10元，已發行總股數為2,224萬8,586股；變更後為每股面額1元，發行總股數為2億2,248萬5,860股。

尚凡國際同時公布5月營收1.65億元，月減5%，年減1.7%；1-5月累計營收7.9億元，年增2.9%。

尚凡國際董事長張家銘宣布將與緯創資通旗下創新雲端服務供應商緯謙科技(WiAdvance)合作，攜手開發AI創新多元服務，進一步布局AI市場應用，此項合作將充分利用雙方的技術優勢，期盼為市場帶來更多創新和高效的AI解決方案。

在業務拓展方面，尚凡旗下產品《Mayfun美房網》(www.mayfunapp.com)已有超過14,000名的買家與房仲經紀人加入，此外亦積極投資布局海外房地產市場，目前已與日本和澳洲等房地產國際開發商洽談合作，主要標的城市包括日本東京和熊本，以及澳洲的布里斯本和黃金海岸等地區，拓展布局海外房地產市場。

尚凡國際創新科技董事會日前通過並完成對子公司大研生醫的增資計畫，增資金額十億元，預計將作為充實大研生醫營運資金之用，大研生醫也計畫將跨足日本與澳洲等海外營運市場，以持續擴大其營運規模，大研生醫今年初啟動公開發行計劃，由凱基證券擔任主辦券商，計劃於今年年底公開發行及興櫃，預估大研生醫登錄興櫃時，尚凡仍將持有大研生醫九成以上的股份。

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