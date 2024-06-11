國產署國有房地包租 第2批6月13日開標

國產署為增加活化利用國有房地管道，推動國有房地包租，112年3月辦理首批公告以來，截至113年3月，公告117戶、標脫75戶國有房地，標脫金額581萬8537元。第二批共5標36戶，6月13日將辦理開標作業。

國產署表示，第一批已有27戶整修完成，轉租自然人，大多在北部，屋況還不錯。其中，北部16戶租金約落在3萬多元，房屋格局3房左右，中區7戶，租金約落在1.5萬元上下、以及5000多元的套房，南部轉租出去面積都不大，有4戶，屬較小的居住單元，租金有5、6000元，租金都與市價相當。

國產署指出，為增加住宅多元供給，4月23日公告第2批國有房地包租標的共5標36戶，其中台北市14戶、台中市12戶、高雄市5戶、台東縣5戶，6月13日辦理開標，相關招標資訊揭露於該署北區、中區及南區分署網站。釋出物件以一季30戶為原則，全年希望超過120戶。

國產署說明，為配合整體住宅政策，強化國有房地包租業務執行，將持續檢討精進相關作業。

另請所屬分署優先選列直轄市範圍標的列標，及就預計以空屋標售、一般房地標租方式辦理活化標的，優先評估選列提報作為本年度第3批、第4批國有房地包租規劃辦理標的，並適時加強宣導業務及投標人應注意事項，以提高業者投標意願及標脫率。

此外，為避免投標人檢附會員證書所載期限已過期，不符投標資格，國產署4月2日修正國有非公用房地標租與租賃住宅包租業轉租作居住使用投標須知文件格式，以提醒投標業者，防範發生無效標情形。

國產署持續辦理國有房地包租業務，除可擴大租賃住宅市場供給、滿足民眾租屋居住需求，亦可增加活化利用國有房地管道，相關租金收入助於增加國庫收入，並透過公私部門協力合作，共同推動公共政策及落實國有資產永續發展之目標。

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