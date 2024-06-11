澎湖輪海上嘉年華遊程盛大啟動 推三大主題吸引遊客

交通部航港局11日召開記者會宣布，澎湖輪將結合澎湖在地元素，提供多元的搭乘體驗，創造愉快搭船時光。航港局葉協隆表示，台航公司與旅行社合作分別於7月、8月及9月推出了三個梯次、不同主題的「澎湖輪海上嘉年華遊程」，吸引不同族群的遊客到澎湖觀光。

航港局表示，澎湖輪自去年9月開航以來，類郵輪的外觀和內裝設計展現了新的船舶美學，因為令人驚豔的船舶設計，吸引很多國人搭乘澎湖輪，這次的「澎湖輪海上嘉年華遊程」是創新的海上旅遊項目，將澎湖的觀光元素與交通船結合，讓旅客在航程中就能開始享受澎湖的美好。

台航公司與旅行社合作，配合澎湖當地觀光時令及節慶活動，推出「澎湖輪海上嘉年華遊程」，並包括第1梯次7月26日至29日吉貝花火節，第2梯次8月30日至9月2日的澎湖追風音樂燈光節，第3梯次9月20日至24日的101K跳島自行車嘉年華等三大遊程，在船上並結合了澎湖在地的表演團體、餐飲業者以及創生團體提供多項體驗活動，更為豐富的遊程，為離島交通觀光創造了另一種可能性。

葉協隆說明，台航公司與旅行社合作分別於7月、8月及9月推出了三個梯次、不同主題的「澎湖輪海上嘉年華遊程」，吸引不同族群的遊客前來澎湖觀光。旅客可於星期五晚上從高雄搭乘澎湖輪夜航出發，參加旅行社設計的澎湖當地旅遊及節慶活動，星期一下午再搭乘澎湖輪返回高雄，既節省住宿費，又只需請一天假，即可享受4天3夜的完美旅程。

此次嘉年華遊程不僅融合了澎湖在地的文化和美食，還提供了觀星活動、午夜電影、精油薰香體驗、音樂派對、園遊會擺攤、街頭藝人表演、互動闖關遊戲、說故事及手作DIY藝品等豐富多彩的活動，讓旅客在搭船過程中便能享受假期的樂趣。

本次雄獅旅行社及山富旅行社配合澎湖地區節慶活動推出的3梯次遊程主題分別為第1梯次7月26日至29日，結合7月28日舉辦吉貝花火節，第2梯次8月30日至9月2日，結合8月30日揭幕的澎湖追風音樂燈光節，第3梯次9月20日至24日，結合9月22日舉辦101K跳島自行車嘉年華。

旅行社目前安排遊程景點包括澎湖遊客中心、林投公園、南寮古厝、風櫃聽濤、雙曲橋、池西岩瀑、二崁古厝、跨海大橋、咾咕石公園、菓葉灰窯、奎壁山、天后宮、四眼井、中央街、順承門、澎湖郵便局、篤行十村、鎖港鎮風塔、施公祠、萬軍井、潘安邦故事館、張雨生紀念館、通樑古榕、大菓葉柱狀玄武岩等內容相當豐富，旅客可至網紅景點打卡並深度探索澎湖地區歷史文化，有興趣的旅客可至雄獅旅行社、山富旅行社官網購買套裝或自由行遊程，若只想體驗船上活動的旅客可至台航公司官網購買船票!

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