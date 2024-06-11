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瑩碩結盟海西新藥 搶占逾4,000萬美元利基藥品商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
瑩碩總經理顏麟權（右）與大陸海西新藥董事長兼總裁康心汕簽署兩項產品共同開發合約。瑩碩生技／提供
瑩碩總經理顏麟權（右）與大陸海西新藥董事長兼總裁康心汕簽署兩項產品共同開發合約。瑩碩生技／提供

瑩碩生技（6677）11日宣布，與福建海西新藥創制公司簽署兩項產品的共同開發合約。根據合約，雙方將結合各自的研發優勢，共同參與合作標的藥物之開發、生產及銷售事宜，未來上市後的銷售利潤共享。

海西新藥成立於2012年，是以研發為導向的新藥公司，採取學名藥與新藥雙軌並行策略，其中學名藥的選題鎖定高門檻、高技術或困難型領域，累計擁有超過十張以上藥證；至於新藥開發則專注於具市場潛力的小分子創新藥，目前已有1項產品進入臨床試驗階段。

海西新藥是中國大陸少數具有自主創新研發能量的藥企，過去十年間快速成長，堪稱當地最具潛力的指標企業之一。瑩碩總經理顏麟權表示，很高興和海西新藥建立起長期夥伴關係，雙方擁有相似的營運模式及核心理念，透過資源互補與共享，將攜手拓展中國大陸龐大的醫藥市場。

本次雙方合作開發的二項產品分別為降血脂用藥以及血液科用藥，希望爭取在兩年內遞交藥品的註冊申請。

顏麟權指出，降血脂用藥雖是一款老藥，但因具抗氧化、抗發炎特性，加上API稀有，屬於高門檻的利基產品。中國大陸市場目前沒有原廠藥，而同成分、同劑型的上市競品只有二家，依IQVIA資料顯示，一年市場規模約2,800萬美元。

血液科用藥是一種鐵離子螫合劑，可有效結合患者體內的鐵離子並加速鐵的排出，因此用於治療地中海貧血患者可能出現鐵質過量導致器官中毒和死亡的風險。此合作藥品是一款高單價、高毛利產品，在中國大陸目前有2個上市競品，但無同成份、同劑型的原廠藥銷售，依IQVIA資料顯示，一年市場規模約1300萬美元。

瑩碩表示，地中海型貧血是一種慢性、遺傳性的溶血性貧血症，包括台灣以及中國大陸南方的廣東、廣西、海南、福建等都是該疾病的盛行區。去年瑩碩自主開發的血液科用藥成功取得台灣首家學名藥藥證，而本次攜手海西新藥，雙方將在中國大陸市場共同開發此產品，憑藉海西新藥的地緣優勢，一旦成功取證，可望搶占市場商機。

中國大陸是僅次於美國的全球第二大醫藥市場，瑩碩早於2016年即卡位布局，去年拿下首張精神科中國大陸進口輸入藥證，今年預計在中國大陸34個省份完成掛網，根據市場經驗，一年後銷售額可達高峰。瑩碩在中國大陸仍有多個合作專案持續進行，同時也洽談新的合作機會，隨著中國大陸布局成效的顯現，將是公司成長的主要動能之一。

新藥開發 生技

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