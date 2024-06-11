World Gym擴大新北市版圖！宣布收購三峽Real Gym
健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）11日宣布，收購「Real Gym」設備設施，插旗新北市三峽區；世界健身計畫將現有設施改造為三峽地區最大最優質健身中心，全新World Gym Express三峽店預計9月重新開幕營運，提供最先進的運動器材和完善設施。
世界健身World Gym目前擁有超過120個據點及近50萬名會員。World Gym Express三峽店將是第123店。
World Gym Express三峽店將自7月11日起全面整修翻新，運動環境擴充至2個樓層、近500坪空間，全新健身器材並擴大心肺區，引進國際重量訓練品牌Hammer Strength、Hoist、Matrix，導入AI智能體態檢測系統；設備設施的規劃，有：全台獨家Booty Zone翹臀訓練區、草皮訓練區、肌肉放鬆區、拳擊場、淋浴設備、烤箱桑拿等，全面升級。
現有Real Gym會員自即日起、提供共30天時間，可辦理會員資格轉移至World Gym；原址裝修及擴建工程，安排於7月11日開始；改裝期間，World Gym 三峽店會員，可至台北市和新北市所有分店免費運動、持續健身。
World Gym Express三峽店預計於9月重新開幕，屆時將與World Gym台北文山店、World Gym Express景美店，同步開幕。
World Gym董事長柯約翰表示，在台北市文山區和新北市三峽區，同時開設首家分店，對公司來說是一個相當重要的里程碑。這顯示台灣仍有許多健身空白區，存在巨大成長潛力等待開發。他非常看好這兩個全新據點，期望單店能吸引6,000至7,000名會員。
世界健身持續擴張市場版圖，預計2024年下半年開設10個新據點，展店擴點可望為今年下半年度和2025年，挹注營收、獲利成長。
柯約翰說，此次收購擴張，也足見World Gym用實際行動體現「將運動帶到每個角落」的承諾，致力於台灣健身產業的茁壯成長，勤懇傾力。
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