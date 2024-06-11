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造價穩定但不降 信義房屋指工資上漲為主因

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
營造工程總指數今年5月年增率攀高到2.39%，以勞務工資漲幅最顯著。（圖:信義房屋提供）
營造工程總指數今年5月年增率攀高到2.39%，以勞務工資漲幅最顯著。（圖:信義房屋提供）

根據主計總處營造工程物價指數統計顯示，營造工程總指數已經趨於穩定，相較於2021年大漲10.94%，2022年大漲7.36%，去年的總指數年增率降到1.74%，不過今年5月年增率又攀高到2.39%，以各項組成中，又以勞務工資漲幅最顯著。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2021與2022年房價上漲與造價成本大漲有關，不過近兩年造價已經漲幅趨於穩定，但現在工程案量大，2022與2023總計就有2,057萬坪的樓地板面積報開工，營建業勞工仍偏向供不應求的狀況，因此統計5月勞務類的年增率仍維持接近4%的表現，遠高於材料類的漲幅。

統計顯示，今年5月營造工程的材料類指數年增1.6%，不過營造工程勞務類年增3.95%，建築工程指數材料類年增1.19%，不過勞務類的年增率也高達3.82%，顯見建築材料的漲幅趨於穩定，但工資仍呈現緩漲趨勢，主要與在建工程太多，工人呈現供不應求的現象有關。

曾敬德指出，因為缺工的影響，通常規模較大的建案與品牌建商，較容易發包工程與控制成本，相對的小型建案在發包上就顯得弱勢，最終也會反映在成本上，不過從過去一年營造類股，有些股價都寫下新高來看，市場的營建工程需求量大，市場呈現供需失衡，營造產業的確處於一片榮景當中。

營造工程指數年增率。（圖:信義房屋提供）
營造工程指數年增率。（圖:信義房屋提供）

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