防震領航 台灣松澤攜手戴雲發Alfa Safe安全建築

力信集團旗下台灣松澤防震設備深耕於台灣，為了減少民眾對地震的恐慌，11日攜手 Alfa Safe 耐震系統工法創辦人戴雲發合作，舉行「防震領航 安全建築新紀元」簽約合作記者會，力信集團指出，未來在建築上結合台灣松澤的防震設備及採用「Alfa Safe 耐震系統工法」施作，透過創新耐震工法打造更安全的建築環境，也期待將能結合最高端的技術與設備產品，不論從結構的安全、還是居住者的安心感受，都能打造出新一代的建築先驅。

戴雲發指出，地震會如此而令人害怕不是因為地震本身，而是地震劇烈搖晃造成房屋的毀損及倒塌，像此次403地震大家相當擔心是八級海溝型地震的前震，一棟安全的好宅必須有好的結構設計及好的施工品質，二者同時兼顧且缺一不可。台灣在結構設計上依據現行新的建築法規加上專業的結構技師做設計，設計上的安全大家應該可以放心。

經研究發現，房屋是否耐震安全最重要也是最難做到的原因在於鋼筋是否按照規定的設計圖說施工與綁紮，在地震頻繁且居住安全風險高的時候，透過建築安全履歷協會所推廣的「Alfa Safe 耐震系統工法」來施工，透過一體成形鋼筋彎折而成，運用「鋼筋系統化的設計規劃」及「自動化加工技術」，讓施工品質達到設計者的要求，可有效改善建築業缺工及施工品質不易確保的困境。

台灣松澤長期研究推廣日本 OILES 的防震設備技術，近幾年亦積極研發更符合台灣市場的防震產品，也為更多的台灣建築業者提供實現防震安全的機會與可能。

戴雲發表示，「Alfa Safe 耐震系統工法」是以系統化、工業化的創新施工方式，將施工品質從源頭做把關，針對建築物中每一個會裂、會漏水及地震容易破壞的每個部分，以一根鋼筋不中斷的方式在自動化加工廠加工成一體成形的鋼筋，如同迴紋針一根鋼絲彎折的概念做創新研發，不僅讓工地工人容易施工、降低人力需求改善缺工問題、自動化的技術可確保施工品質、同時避免人為疏忽和工人素質參差不齊的困擾，

此外，全棟採用此工法所建造的建築可減少50%的碳排放量，符合十項聯合國永續發展目標（SDGs），同時政府也在智慧建築獎勵上鼓勵採用系統化工法施作，安全好品質不僅減碳也可延長建築物使用壽命，對未來不動產估值、企業永續經營政策上帶來正向效益與幫助。

力信集團、台灣松澤董事長吳松源表示，自創業30年以來，力信集團始終重視建築安全。2011年311大地震時，自己剛好在日本東京，親身感受到地震威力並注意到日本建築的特殊搖晃方式，這啟發了對台灣未來建築安全的思考，也是為何後來成立台灣松澤防震設備公司的初衷，力信集團與台灣松澤團隊自此推廣隔震工法，視其為社會責任。

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