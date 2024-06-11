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奇美實業獲 EcoVadis 永續評鑑最高榮譽「白金獎」肯定

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
奇美實業11日宣布在2024年EcoVadis永續發展評鑑中榮獲最高等級「白金獎牌」。照片／奇美提供
奇美實業11日宣布在2024年EcoVadis永續發展評鑑中榮獲最高等級「白金獎牌」。照片／奇美提供

奇美實業11日宣布在2024年EcoVadis永續發展評鑑中榮獲最高等級「白金獎牌」，成為全球前1%的企業之一，這象徵著奇美在永續發展的卓越表現持續得到國際權威的高度認可，是奇美永續發展的一大里程碑。

EcoVadis為全球領先的永續評鑑平台，旨在促進全球供應鏈的永續發展。奇美自2021年首度參加取得「銀牌」佳績後，連續兩年榮獲「金牌」，今年度更上一層樓，獲得最高榮譽「白金獎牌」，為2024年全球參與評鑑的13萬家企業中，排名前1%的領先公司。

今年度的評比中，奇美在「勞工與人權」、「商業道德」、「永續採購」類別皆較前一年進步，其中「勞工與人權」與「商業道德」表現最為突出，在所屬行業中排名居全球前1%及前6%，「環境」面向亦持續維持優異表現。EcoVadis在評比意見中表示，奇美總體分數的提升是因具備完善的ESG政策與國際認證，且有效實施環境、勞工與人權管理制度，使奇美在評比中得以脫穎而出。

EcoVadis每年對來自超過180個國家、跨220個產業共約13萬家的公司進行審核，奇美長期持續投入與實踐ESG各面向的永續發展，能在EcoVadis日益嚴格的標準中脫穎而出，一路從銀牌、金牌到今年一舉摘下最高評級的白金獎牌，印證奇美正穩健地朝永續發展邁進，並獲得國際高度認可。

未來奇美將持續透過具體實踐來達成永續目標，兼顧環境保護、社會公益、公司治理面向，全面落實奇美的「A Step Up」精神，與全球合作夥伴攜手推動永續發展，為我們的社會及下一世代創造永續幸福的世界。

ESG 人權

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