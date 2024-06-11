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豐興廢鋼鋼筋維持平盤 型鋼每噸降500元

中央社／ 台北11日電

豐興鋼鐵今天公布，廢鋼、鋼筋本週均維持平盤，型鋼產品反應近月原料跌價，每噸調降500元；廢鋼每公斤10.5元、鋼筋每公斤19.1元、型鋼每公斤26.2元。

豐興鋼鐵說明，國內廢鋼因受到國際廢鋼報價小跌到持平，上週國內廢鋼跌價後，供應商平常心出貨，因此本週平盤。

鋼筋因上週國際原料小跌到持平，鋼筋隨原料調降價格，符合市場期望。下游積極進場購料，國內各鋼廠均有訂單入帳，本週國內原料持平，因此鋼筋維持平盤。

國際原料行情部分，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週持平為每噸357美元，美國貨櫃廢鋼本週下跌至每噸345美元，澳洲鐵礦砂自每噸115元下跌至每噸106美元。

美廢鋼方面，因國內收購價下跌，但本月海運費調漲，而7月海運費仍有調漲機會，因此支撐美廢僅小跌。日廢鋼因亞洲夏季限電，廢鋼需求下降，日本國內廢鋼小跌，出口報價持平，市場關注本週四關東標走向。

豐興指出，中國大陸因上週鋼品市場全面下跌，政策利多不斷，但鋼廠減產不力，市場供給寬鬆，導致價格下滑，後續仍需正視產能過大問題。

日本 美國 豐興

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