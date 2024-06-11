台航船隊年輕化 看好散裝海運穩健上揚

台航董事長劉文慶表示，今年散裝海運市場不會比2023年差，將穩健上揚，主要受到運量增加，全球船噸淨增數卻減少，加上紅海危機導致船舶周轉率降低等因素影響，整體而言，樂觀看待2024年經營狀況。

台航今天舉行股東常會，針對散裝市場看法，董事長劉文慶表示，目前海運研究機構Clarksons預測，2024年全球乾散貨海運量將較2023年成長2%，加上2024年整體船噸淨增加數反而預估較2023年減少，以及IMO（國際海事組織）環保法規、歐盟碳稅開徵，造成船舶多以經濟航速行進，紅海危機導致船舶周轉率降低等因素，他認為，「今年海運市場不會比2023年差，將呈現穩健上揚的狀態」。

他進一步說，台航現有船舶數為20艘，平均船齡約為6年，2024年尚有3艘新造船交付，屆時船舶數增為23艘，平均船齡降為約5.4年，船隊年輕化將是日後台航最大競爭優勢。

他說明，目前現成船受新造船價格較高、市場運價淡季不淡等因素影響，造成買賣市場熱絡，船價維持在過去10年來的新高水位，目前除按原定汰舊換新計畫於第3季汰售1艘船齡17年船舶外，不排除再逢高汰售2艘舊船。

展望今年台航經營狀況，劉文慶表示，目前散裝市場維持在不錯的運價，今年4艘新船加入營運再加上換約船舶，散裝船舶部分營收將會有顯著提升。

另外，他強調，今年是中油觀塘拖船合約第一個完整營運年度，再加上澎湖輪自2023年9月起取代台華輪營運後，整體載客率上升至6成左右，將可擺脫連年虧損窘境，且小有獲利，就目前整體狀況看來，2024年經營狀況可樂觀看待。

針對陽明持股部分，劉文慶說，台航目前持有陽明公司約3.7萬張股票，前2年每年皆獲配每股現金股利20元，對業外有很大的助益，今年陽明每股現金股利雖大幅減少至2元，但由於今年紅海危機造成貨櫃運價飆漲，致使陽明今年前4月合併營收飆升，前4月每股純益約3.53元，看好明年度陽明股利。

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