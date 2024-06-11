萬寶華就業報告出爐 第三季台灣這三大產業聘僱人力最積極

萬寶華企業管理顧問股份有限公司（ManpowerGroup）今天發布 〈ManpowerGroup全球就業展望調查〉（ManpowerGroup Employment Outlook Survey，簡稱 MEOS），調查台灣630位雇主第三季（7至9月間）人力聘僱狀況，結果顯示39%預計增加人力，21%減少人力，39%維持不變，就業展望淨值為+18%。九個行業中有三個行業的工作機會較前一季增加，以醫療保健和生命科學業+43%最高，運輸、物流和汽車業+41%居次，工業和材料業+31%第三。

萬寶華台灣專業人才事業執行合夥人賴怡文指出，近年疫情促使國際更重視醫療平權，除醫療院所因高齡化，積極發展智慧護理照護外，大型連鎖藥局也計畫擴張，亟需填補相關醫護人才。運輸物流業繼上一季旅運需求回升後，本季招募需求雖有所緩和，但仍居第二高，業者普遍期望加快數位轉型，提升工作環境品質，緩解人才短缺，提高營運效率。

各行業以醫療保健和生命科學業招募人力最積極，就業展望淨值+43%，相較上季增加23%。賴怡文表示，因第一線醫護人力流動率高，本產業從今年第一季至下一季持續延攬護理人員，以緩解長期人力缺口問題。此次特別觀察到，隨著國內人口老齡化問題日益嚴重，社會對長期照護和慢性疾病管理的需求不斷增加，醫療機構加強招募長期護理和慢性疾病管理等醫護人員；同時業者也積極招募具備數位解決方案能力的相關人才，成為未來醫療發展的重要趨勢。

第二名是運輸、物流和汽車業就業展望淨值+41%，相較上季增加1%。賴怡文分析，本行業經上一季補充後，需求略有減緩，但因全球旅運需求持續，航空業者仍持續招募相關機組人員，此外特別發現，自通勤月票實施後，桃運旅運量攀升，雇主除招募駕駛人員外，車站管理與服務人員也是重點招聘人才。

工業和材料業的就業展望淨值+31%，雖排名第三，但相較上季大幅增加20%，顯示人力需求暢旺。賴怡文指出，隨著科技製造業國內外建廠需求，政府陸續釋出社會住宅，近期又因震災重建等公共工程增加，間接影響原物料訂單需求增加，預計將創造上千個工作機會，其中又以具備建置無塵室經驗機電及冷凍空調背景的相關人才需求最迫切。

調查結果顯示，在42個國家/全數國家/區域的雇主，與去年同期相比，其中十個國家/區域預計增加人力，32個國家/區域預計減少。就區域比較而言，第三季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，7個國家/區域中，依序為印度+36%第一，中國+28%第二，新加坡+20%第三，台灣就業展望則為+18%排名第四，而香港就業展望最為謹慎+8%居於末位。

商品推薦