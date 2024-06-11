受惠廠辦營建熱潮 國產5月營收創8年同期新高
上市建材營造股國產今天公告5月營收為新台幣19.62億元，年增7.07%，創8年來同期新高；其中與混凝土相關的台灣本業營收達17.01億元，年增10.67%，創台灣本業營收史上前3高紀錄。
國產指出，2024台北國際電腦展（COMPUTEX）7日落幕，呈現全台正掀AI科技需求的建廠風潮。國產受惠於AI廠辦營建熱潮，即使當前進入混凝土的梅雨等傳統淡季，仍帶動5月營收向上。
國產布局科技行控、低碳產品創新研發，搶攻全台龐大建設需求，以大新竹為例，由於AI人工智慧在全球市場興起，台積電等科技大廠看好相關先進製程需求，在竹科寶山二期規劃興建四座2奈米廠與研發中心，目前P1晶圓廠建設完工準備裝機，將成為全台第一座2奈米晶圓廠。
國產表示，國產建材實業新竹廠協助台積電寶山二期、竹南先進封測廠，以及新竹AI智慧園區的智邦科技、緯創資通等眾多科技大廠快速建廠，加上未來AI建廠需求持續炙熱，可望讓國產建材營運持續寫下好成績。
國產也指出，業外方面，目前全台有多達44.7萬多坪土地，也持續進行如位於北市東區門戶發展軸心的南港大型開發案等活化進程。
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