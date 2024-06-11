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千萬內預售屋哪找？ 這裡一季狂銷256間

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
今年第一季全台總價1,000萬以內的預售屋交易量，嘉義朴子市256件名列第一。房市示意圖／永慶房屋提供
今年第一季全台總價1,000萬以內的預售屋交易量，嘉義朴子市256件名列第一。房市示意圖／永慶房屋提供

房價持續走升，若預算只有千萬內，哪裡可以買到預售屋？永慶房產集團根據實價資料，統計今年第一季全台總價1,000萬以內預售屋交易量前十名，嘉義縣朴子市拔得頭籌，其次為梧棲、三民區。

其他依序為楊梅區、觀音區、楠梓區、橋頭區、淡水區、鳳山區、大園區。總計桃園市、高雄市各有3個與4個行政區入圍前十榜單，雙北地區僅有淡水區較有機會買到千萬內預售屋。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，觀察今年第一季千萬預售屋交易量表現，嘉義縣朴子市以256件榮登全台冠軍，代表最有機會以千萬內購入預售屋，也是七都外唯一上榜的行政區。

陳金萍表示，嘉義朴子市屬於蛋白區域，過去房市表現處於低檔，但隨著台積電先進封裝廠確定落腳嘉義科學園區，以及「華泰名品城」Outlet也得標高鐵特定區土地，帶動區域房市熱潮，陸續有建商於嘉義推案。

朴子市因鄰近嘉義科學園區和嘉義高鐵站，在產業與大型開發案等利多題材發酵下，促動該區預售屋買氣暢旺，但在低基期的情況下，民眾仍有機會在朴子市以千萬元的預算內入手預售屋。

台中市梧棲區以249件成交件數名列第二。梧棲區的預售屋市場火熱有兩個原因：一是緊鄰台中港重劃區，隨著台中港的風電產業逐漸成熟，該區發展備受看好，因此吸引眾多建商積極進場，連而帶動梧棲區的預售屋市場火熱。

二是梧棲區的房價基期仍然相對較低，今年1-3月平均單價為26萬元/坪，千萬內預售屋仍是該區主要交易總價帶，相比台中核心城區總價動輒2,000萬元相比親民許多，因此吸引不少購屋族群在此置產。

桃園市有楊梅區、觀音區擠進前五，觀音區預售屋交易主要集中於草漯重劃區一帶，目前平均單價不到25萬元，平均總價約750萬元左右，在前十名中最便宜，該區近產業聚落，吸引就業人口購買，交易量站名列第五。

高雄市則有三民區以235件成交件數排名第三。三民區是高雄傳統房市熱區，區內生活機能相當成熟，同時具有捷運、台鐵雙軌優勢，未來亦有捷運黃線、紫線行經，交通日趨便利。

陳金萍表示，雖然三民區擁有絕佳的生活機能，但在消費者購屋負擔能力未顯著提升的情況下，三民區的預售屋也出現縮減坪數以控制總價的情況，因此也可以觀察到，三民區擁有最高的平均單價，以及最少的平均坪數。

楠梓區、橋頭區則是受台積電效應明顯，設廠效應帶來人口紅利，促動房市需求強勁。再加上橋頭科學園區、楠梓科技園區及亞洲新灣區5GAIoT等產業陸續進駐，有效吸引高淨值人才湧入，因此在多重利多加持下，楠梓區與橋頭區的預售屋房市熱度高漲。

2024年第一季總價千萬內預售屋十大熱銷行政區。資料來源／永慶房屋
2024年第一季總價千萬內預售屋十大熱銷行政區。資料來源／永慶房屋

房市 梧棲 預售屋

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