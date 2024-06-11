全球13萬家企業永續發展評鑑 奇美贏得最高等級白金獎

奇美實業今天宣布在2024年EcoVadis永續發展13萬家企業評鑑贏得最高等級「白金獎牌」，成為全球前1%永續企業之一。奇美表示，這象徵「奇美在永續發展的卓越表現持續得到國際權威高度認可，是奇美永續發展的一大里程碑」。

EcoVadis是全球主要永續評鑑平台，宗旨在促進全球供應鏈永續發展。奇美2021年首度參加取得銀牌後、連續兩年金牌，今年度更獲得最高榮譽「白金獎牌」，在2024年全球參與評鑑的13萬家企業中，排名前1%。

今年評比奇美在「勞工與人權」、「商業道德」、「永續採購」類別都較前一年進步。其中「勞工與人權」與「商業道德」表現最突出，在所屬行業排名居全球前1%及前6%，「環境」面向維持優異表現。EcoVadis在評比意見表示，奇美總體分數提升是因具備完善ESG政策與國際認證，且有效實施環境、勞工與人權管理制度，得以脫穎而出。

EcoVadis每年對超過180個國家、跨220個產業共約13萬家公司審核。奇美表示，長期持續投入與實踐ESG各面向永續發展，能在EcoVadis日益嚴格標準中脫穎而出，一路從銀牌、金牌到今年一舉摘下最高評級的白金獎牌，印證奇美正穩健地朝永續發展邁進，並獲得國際高度認可。

奇美表示，將持續透過具體實踐來達成永續目標，兼顧環境保護、社會公益、公司治理面向，全面落實奇美的「A Step Up」精神，與全球合作夥伴攜手推動永續發展，為我們的社會及下一世代創造永續幸福的世界。 奇美實業自全球13萬家企業脫穎而出，贏得永續發展評鑑白金獎。圖／奇美實業提供

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