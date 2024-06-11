聽新聞
test
0:00 / 0:00
台塑四寶大戶持股比下滑 散戶暴增
台塑四寶股東結構中，千張以上大戶占比一向非常高，南亞、台化千張以上大戶占集保庫存數比都在八成左右，台塑化占比更高達95%以上，不過從去年第3季開始，台塑（1301）千張以上大戶占比已降至八成以下，反倒小散戶過去一年人數暴增，台塑一至五張小散戶成長46%居冠。
根據台灣集中保管結算所統計，台塑四寶的股東結構，台塑在去年6月17日的千張以上大戶人數323人，占比82.39%，到了去年8月25日後首度降至79.87%，至上周五（6月7日）大戶占比更降至75.49%，人數也降至289人。其餘南亞、台化及台塑化的千張以上大戶人數從去年至今也都下滑。
台塑四寶股東結構中，占比排名第二名的是持有股票一至五張的散戶。台塑持有股票一至五張的人數，由去年6月17日的10.2萬人增加至上周五的14.9萬人以上，人數增加了46%。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪用新青安「對賭」穩贏？專家：會輸在這一點
▪ 格局好又便宜130萬「西曬房」 他問該買嗎？多人曝優點力挺
▪ 寬限期後負擔重！他想入手老公寓 網曝重大影響勸退：無法解決
▪ 買「廚餘機」浪費錢又多此一舉？過來人列4優點：2類人的救星
▪ 第一槍！國揚建設：房市多頭走勢即將結束
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言