SCFI 連九漲 法人上修航海王獲利

全球海運市場在紅海危機延燒等事件推動下，貨櫃運價（SCFI）指數已連九漲，法人機構預期，隨全球海運市場隨歐洲旺季提前，美洲線即將進入需求旺季，亞洲中轉港塞港加劇中，同步掀起新一波航海王的獲利上修潮。

永豐、台新等投顧指出，由於紅海繞道持續，需求回溫，航商航班時間拉長造成延誤，4月航商準班率降至52.1%，約當2020年10月時的水準，其中，亞洲的中轉港口新加坡、馬來西亞巴生港、印度等陸續出現塞港加劇現象，東南亞航線的6月中報價也開始狂飆，遠東到歐洲的特定航線每大櫃甚至衝上1萬美元大關。6到8月為北美線運送需求旺季，預期短期運價易漲難跌。

根據統計，在SCFI連續多周上漲後，法人圈也掀起新一波航海王上漲獲利潮，其中，自5月中下旬以來，在長榮（2603）方面，上修後的今年每股獲利（EPS）來到34.4元；陽明 （2609）方面，在法人上周調高獲利預估後，整體法人圈的今年EPS預估已上看12.8元；萬海（2615）方面，狀況與陽明類似，法人已上修今年EPS至11元。

陽明、萬海上周大漲後，國內多家法人近期新出爐的報告都是持續看好貨櫃輪，普遍認為，船公司繞行好望角後，運行時間明顯拉長，已有效稀釋全球運力過剩問題，再加上旺季提前展開，看好貨櫃三雄今年獲利可期，所以上修股價及獲利目標。

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