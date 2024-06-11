台塑四寶股東人數變多了 達78.5萬人...台塑增加三成最多
台塑四寶本周起至將陸續召開股東會，四寶去年獲利表現不佳、股利發放也創新低，不過截至上周五（6月7日），四寶股東總人數達到78.5萬人，較去年同期成長兩成，台塑（1301）股東人數更增加了三成、達29.3萬人，龐大的股民用行動展現對台塑四寶的支持。
根據台灣集中保管結算所統計，台塑股東人數截至上周五達到29萬2,848人，與去年6月17日相比，股東人數增加了6萬8,944人，成長三成；南亞、台化及台塑化三公司截至上周五股東人數也分別達到24.5萬、16.7萬與7.9萬人以上，與去年同期比成長幅度分別為16.93%、9.5%及25.6%。
台塑集團去年受到歐美高通膨、高利率影響景氣，加上大陸新增產能大量開出，拖累石化行情，四寶2023年全年營收1兆5,039億元，年減18%；稅後純益440.07億元，與2022年比大幅縮水51.1%。
受到大環境拖累，台塑今年3月6日公布去年每股稅後純益（EPS）1.15元，配息1元，雖然配發率達87%，但卻有媒體以「存股族心碎」來形容數十萬名股東的心情，凸顯今年配息額度與往年比少了許多。
不過，台塑公布股利政策後，股東人數卻是不減反增，3月8日仍達到約28.1萬人，與公布股利前的統計時間3月1日比，增加了2,724人；若與上周五股東人數比較，更是增加了1.4萬多人；其餘南亞、台化及台塑化三公司的股東人數，同樣未受股利減少影響，反而逆勢成長，展現股民們對台塑四寶的熱烈支持。
法人分析，台塑集團過去一年雖然受到景氣衝擊影響營運表現，再加上半導體、人工智慧及ETF吸引了不少投資人目光，但是仍有不少死忠股民對台塑四寶不離不棄，並選擇逢低加碼，充分展現對台塑集團的信心。
事實上，從今年第1季公布財報後，台塑四寶即樂觀看待第2季營運，到了近日，台塑四寶公布5月營收月、年皆成長，台寶四寶認為，第2季步入石化產品需求旺季，亞洲有14座輕裂廠歲修，市場供給減少，石化平均價格多優於第1季。伴隨塑化價量行情逐步改善提振，台塑預期6月營收與5月相當，第2季營收及本業營運將優於第1季；南亞、台化預期6月、第2季營收持穩推升，第3季營運更有機會再度成長。
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