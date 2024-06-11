全球貨櫃荒難解 長榮、陽明擬加徵延期租櫃費

全球貨櫃荒難解，長榮（2603）、陽明 （2609）啟動貨櫃回流計畫。航商指出，全球大塞港導致「一櫃難求」問題加劇，貨櫃周轉率已達極限，長榮、陽明除了大造櫃也開始加速回收空櫃，且將不排除對貨主加徵延期租櫃的費用。

根據外電報導，因紅海危機導致海運價格不斷被推高，除了缺艙、塞港外，另一個原因簡單得令人震驚，就是5月下旬中國大陸空櫃緊缺，且不幸的是，這個缺口不可能立即填補。

因為缺櫃的問題，據業內傳出，6月上旬遠東到歐洲的特定航線，每40呎櫃的運價費用已再度衝上1萬美元大關。

全球貨櫃荒暨航商因應概況

有鑑於此，長榮、陽明雖然仍擁有充足的櫃子，坐擁運價大漲後的「貨櫃自由紅利」，但近期仍緊急部署將全球空櫃加速調回亞洲，也同步請求客戶協助提高貨櫃周轉率，如果延遲合理的使用期間，就要加收費用。

全球大塞港導致的貨櫃的使用時間拉長，業界指出，目前大陸出口商已出現搶櫃情況，隨著航運旺季到來，亞洲出口的貨櫃量會更缺，搶櫃問題恐更形惡化。

國際貨櫃航商高層指出，貨櫃根本回不了空櫃堆場就會被拉走，貨櫃的短缺在未來幾周和幾個月會更加明顯，加錢都找不到空櫃。再這樣下去，貨主將被加徵延期還櫃的費用，進一步說，新冠疫情期間「貨櫃滯期費」恐重現江湖，而運價也將再度被推升。

航運業者分析，市場會這麼缺櫃，除了船舶必須繞行好望角，拉長貨櫃使用期間外，隨著繞行，地中海地區的港口無法在短期間內容納這麼多的船舶停靠需求，主要港口碼頭面臨嚴重的擁堵問題，導致貨櫃延滯。

業界分析，手上有櫃的航商才有享有運價大漲紅利，當前貨櫃造價貴且緩不濟急。以貨櫃三雄為例，手上有櫃、跑一趟就能賺回造櫃成本。不過，缺櫃讓航商也開始搶訂造新櫃，推升造櫃價格外，也讓交櫃時間延長一倍。

市場缺櫃，讓擁有貨櫃紅利的三雄乘勝追擊造新櫃，陽明5月已經董事會通過要進場買進新貨櫃，數量、價格談妥後會另外公告。萬海（2615）也在5月28日時宣布，買進16,600只貨櫃；長榮海運6月7日也公告跟三家不同的公司買新貨櫃，共訂造5萬個新櫃。

貨櫃輪6月已經提前進入艙位及搶貨大戰，運費變動加大，現在的運價已經重返疫情期間的高點，隨著旺季提前到來，6月不只是加收綜合費率附加費（GRI），因應旺季到來，各家業者也陸續宣布提前在7月前陸續開徵旺季附加費（PSS）。

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