貿協：抓緊歐盟5,000億商機

歐洲台灣形象展昨（10）日在德國柏林首發，聚焦兩大關鍵，包括智慧（生醫、生活）、綠色。外貿協會董事長黃志芳表示，此次歐洲台灣形象展帶逾百家台廠來歐探路，預估抓緊歐盟政策衍生近5,000億元商機。

經濟部國際貿易署與外貿協會共同籌畫的海外經貿推廣旗艦型活動—台灣形象展（Taiwan Expo）首度登陸歐洲，在柏林市具有146年歷史的德國電信大樓登場，昨日開幕典禮，來自德國、歐盟官員，及多位德國國會議員蒞臨現場，表達對台交流的重視。

適逢四年一度的歐洲國家盃在柏林開打，台灣形象展啟動儀式因此搭上足球賽熱潮，外貿協會董事長黃志芳踢出象徵台歐合作共創共榮的致勝球，揭開序幕。

黃志芳指出，半導體與無人機都是未來將大幅成長的產業，此外電動載具前景樂觀，此次前進歐洲，可望為台灣產業與歐洲市場擴展合作商機。

此外，台積電（2330）在德國德勒斯登建廠，更引發歐洲相關產業的高度重視，辦展同時，並辦理台歐半導體合作論壇，除了台積電之外，參與論壇的業者並有歐積電、墨克、英飛凌等，外貿協會希望能為台灣歐洲半導體產業合作打下堅實的基礎。

本次展覽主題「Digital Horizon, Green Tomorrow」呼應歐洲最新綠色、數位發展政策，結合歐洲市場需求與趨勢，共徵集110家台灣企業國家隊參與展出。

歐洲台灣形象展展出內容包含智慧生活、智慧交通、智慧醫療、低碳環保、臺灣美食、文化創意等優勢產業。其中，最具人氣的智慧交通館，推出電動載具、無人機載具、充電、共享及車載應用產品，提供智慧移動產業全面的解決方案，為台灣與歐洲產業開發共同商機。

智慧醫療館則針對兩大主題—智慧醫院及遠距醫療，展出AI先進醫療科技產品。低碳生活區主打在生活中實踐永續，展出符合循環經濟3R（Reuse, Reduce, Recycle；重複利用、減量、回收）理念的產品，其中有運用回收牡蠣殼和廢料製成的產品以及展示政府輔導減碳包裝的設計成果。智慧生活展區打造一日智慧生活圈概念，運用AI、IoT等技術展示產品和服務，如work from home （WFH）情境展示、VR電競及娛樂體驗，透過智慧科技產品輔助，讓智慧居家生活成為新日常。

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